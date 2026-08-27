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Odborník: Optimalizácia podnikania musí byť v súlade s právom
Podnikatelia by pri optimalizácii nemali sledovať iba výšku dane, ale aj to, či je celé nastavenie právne obhájiteľné a zodpovedá realite.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Podnikatelia by pri optimalizácii nemali sledovať iba výšku dane, ale aj to, či je celé nastavenie právne obhájiteľné a zodpovedá realite. Pri nesprávnom nastavení im môžu priniesť problémy aj bežné postupy ako vyplácanie peňazí zo spoločnosti, fakturácia konateľa vlastnej firme, používanie firemného auta na súkromné účely či rozdeľovanie podnikania medzi viacero spoločností. Upozorňujú na to odborníci zo spoločnosti Highgate.
„Prvá vec, ktorú treba pochopiť, je, že peniaze firmy nie sú peniaze majiteľa. To, že som spoločník, ešte neznamená, že môžem z firemného účtu jednoducho financovať svoj súkromný život,“ skonštatoval Peter Varga z Highgate. Podnikateľ má podľa neho viacero možností, ako si z firmy vyplácať prostriedky - napríklad prostredníctvom mzdy, odmeny štatutára či podielu na zisku. Konkrétne riešenie však závisí od individuálnej situácie a musí zohľadňovať daňové a odvodové pravidlá, sociálne zabezpečenie aj právne riziká.
Platí to aj pri platení súkromných výdavkov z firemných prostriedkov. Podnikateľ síce môže mať pocit, že ide o náklad súvisiaci s podnikaním, nesprávne zaúčtovaný súkromný výdavok však nemusí znamenať iba neuznanie nákladu pri daňovej kontrole. V závislosti od konkrétnej situácie môže otvoriť otázky DPH, zdanenia benefitu, povinností konateľa voči spoločnosti či ďalších právnych následkov.
Špecifickou témou je fakturácia spoločníka alebo konateľa do vlastnej spoločnosti. „Faktúra sama o sebe nie je optimalizácia. Je to len forma, ktorá musí zodpovedať realite. Ak je faktúra iba náhradou za mzdu alebo odmenu štatutára a realita tomu zodpovedá, môže vzniknúť problém z daňového aj pracovnoprávneho hľadiska,“ vysvetlil Varga.
Ani používanie firemného auta na súkromné účely nie je zakázané. Riziko vzniká vtedy, ak sa súkromné využívanie ignoruje alebo sa deklaruje iný režim, než aký zodpovedá realite. Podnikateľ by mal mať nastavené pravidlá používania vozidla, potrebnú evidenciu a správne daňové a odvodové zaobchádzanie. Pri používaní vozidla konateľom alebo zamestnancom na súkromné účely vznikajú aj otázky súvisiace s nepeňažným príjmom. Osobitne treba posudzovať pravidlá dane z príjmov a DPH a vedieť preukázať rozsah podnikateľského využitia vozidla.
Medzi podnikateľmi je témou aj rozdeľovanie jedného podnikania medzi viacero spoločností, napríklad s cieľom zostať pod určitými daňovými alebo registračnými limitmi. Pri posudzovaní takejto štruktúry sa podľa odborníkov nemožno pozerať iba na zápisy v obchodnom registri. Dôležité je, kto má klientov, zamestnancov, podnikateľské riziko a kto v skutočnosti vykonáva danú činnosť. Ak viacero spoločností v realite predstavuje iba formálne rozdelenie jedného podnikania, môže vzniknúť otázka zneužitia práva a následných daňových dosahov. Naopak, viacero spoločností môže byť úplne legitímnou podnikateľskou štruktúrou, ak pre ich existenciu existuje reálny ekonomický a podnikateľský dôvod.
Pre podnikateľov zostáva podľa odborníkov najdôležitejšou zásadou prevencia - správne nastaviť podnikanie ešte predtým, ako vznikne problém. Daňová optimalizácia totiž nemá byť o hľadaní najnižšej dane za každú cenu, ale o vytvorení systému, ktorý je efektívny, dlhodobo udržateľný a zároveň právne a daňovo obhájiteľný.
„Prvá vec, ktorú treba pochopiť, je, že peniaze firmy nie sú peniaze majiteľa. To, že som spoločník, ešte neznamená, že môžem z firemného účtu jednoducho financovať svoj súkromný život,“ skonštatoval Peter Varga z Highgate. Podnikateľ má podľa neho viacero možností, ako si z firmy vyplácať prostriedky - napríklad prostredníctvom mzdy, odmeny štatutára či podielu na zisku. Konkrétne riešenie však závisí od individuálnej situácie a musí zohľadňovať daňové a odvodové pravidlá, sociálne zabezpečenie aj právne riziká.
Platí to aj pri platení súkromných výdavkov z firemných prostriedkov. Podnikateľ síce môže mať pocit, že ide o náklad súvisiaci s podnikaním, nesprávne zaúčtovaný súkromný výdavok však nemusí znamenať iba neuznanie nákladu pri daňovej kontrole. V závislosti od konkrétnej situácie môže otvoriť otázky DPH, zdanenia benefitu, povinností konateľa voči spoločnosti či ďalších právnych následkov.
Špecifickou témou je fakturácia spoločníka alebo konateľa do vlastnej spoločnosti. „Faktúra sama o sebe nie je optimalizácia. Je to len forma, ktorá musí zodpovedať realite. Ak je faktúra iba náhradou za mzdu alebo odmenu štatutára a realita tomu zodpovedá, môže vzniknúť problém z daňového aj pracovnoprávneho hľadiska,“ vysvetlil Varga.
Ani používanie firemného auta na súkromné účely nie je zakázané. Riziko vzniká vtedy, ak sa súkromné využívanie ignoruje alebo sa deklaruje iný režim, než aký zodpovedá realite. Podnikateľ by mal mať nastavené pravidlá používania vozidla, potrebnú evidenciu a správne daňové a odvodové zaobchádzanie. Pri používaní vozidla konateľom alebo zamestnancom na súkromné účely vznikajú aj otázky súvisiace s nepeňažným príjmom. Osobitne treba posudzovať pravidlá dane z príjmov a DPH a vedieť preukázať rozsah podnikateľského využitia vozidla.
Medzi podnikateľmi je témou aj rozdeľovanie jedného podnikania medzi viacero spoločností, napríklad s cieľom zostať pod určitými daňovými alebo registračnými limitmi. Pri posudzovaní takejto štruktúry sa podľa odborníkov nemožno pozerať iba na zápisy v obchodnom registri. Dôležité je, kto má klientov, zamestnancov, podnikateľské riziko a kto v skutočnosti vykonáva danú činnosť. Ak viacero spoločností v realite predstavuje iba formálne rozdelenie jedného podnikania, môže vzniknúť otázka zneužitia práva a následných daňových dosahov. Naopak, viacero spoločností môže byť úplne legitímnou podnikateľskou štruktúrou, ak pre ich existenciu existuje reálny ekonomický a podnikateľský dôvod.
Pre podnikateľov zostáva podľa odborníkov najdôležitejšou zásadou prevencia - správne nastaviť podnikanie ešte predtým, ako vznikne problém. Daňová optimalizácia totiž nemá byť o hľadaní najnižšej dane za každú cenu, ale o vytvorení systému, ktorý je efektívny, dlhodobo udržateľný a zároveň právne a daňovo obhájiteľný.