Odborník: Peniaze vložené do ESG reportingu nie sú stratené
Firmám, ktoré napokon nebudú povinne reportovať, ďalej odporúčajú odborníci zmysluplne využiť už investované zdroje. ESG dáta hrajú stále dôležitú rolu v obchodných vzťahoch.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Odklad povinného vykazovania ESG údajov, takzvaný ESG reporting, o dva roky platí už aj pre slovenské firmy. Spoločnosti druhej a tretej vlny, ktoré mali začať vykazovať údaje o udržateľnosti podnikania v roku 2026, tak teraz majú túto povinnosť až v roku 2028. Financie, ktoré už firmy vynaložili na prípravu reportingu, však nie sú stratené. Uviedol to v pondelok audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton Filip Tichý.
„Kto už začal zbierať údaje, nastavil interné systémy a pripravoval sa na povinný audit, bude o dva roky oveľa lepšie pripravený na povinný reporting. Aj keď sa ešte môžu meniť hranice a podmienky a je možné, že veľa firiem z povinného reportingu počas týchto dvoch rokov vypadne, stále bude potrebné tieto informácie reportovať pre materské firmy alebo pre obchodných partnerov,“ priblížil Tichý.
Firmám, ktoré napokon nebudú povinne reportovať, ďalej odporúčajú odborníci zmysluplne využiť už investované zdroje. ESG dáta hrajú stále dôležitú rolu v obchodných vzťahoch. Napríklad ich vyžadujú banky pri schvaľovaní úverov, zákazníci sa o ne zaujímajú pri výbere dodávateľov a investori na ne prihliadajú pri svojich rozhodnutiach. Dobrovoľné publikovanie ESG reportov bude podľa Tichého predstavovať konkurenčnú výhodu pre podniky.
Povinné vykazovanie informácií o udržateľnosti naďalej platí pre banky, poisťovne, zaisťovne a spoločnosti, ktoré vydali cenné papiere obchodované na burze. Tieto subjekty už začali s klasickým CSRD reportingom a mali povinnosť zverejniť správy za rok 2024 už začiatkom tohto roka, pripomenuli odborníci. Na Slovensku by malo ísť približne o 20 subjektov, čo predstavuje minimum z celkového počtu firiem v krajine.
