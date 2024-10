Odborník: Plánovaná elektráreň na Ipli by mala zostať v rukách štátu

Bratislava 30. októbra (TASR) - I keď v súčasnosti Slovensko novú prečerpávaciu elektráreň nepotrebuje, situácia sa v krátkom čase môže zmeniť a v horizonte 10 - 15 rokov má projekt výstavby novej elektrárne na Ipli svoje opodstatnenie. Keďže je dlhodobá výnosnosť takéhoto zariadenia veľmi zaujímavá a je to aj otázka energetickej bezpečnosti, je v záujme štátu, aby budúcu prečerpávaciu elektráreň ako strategický zdroj vlastnil. V stredu na to v súvislosti s plánovanou cestou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Číny upozornil obchodný riaditeľ spoločnosti Fuergy Vladimír Miškovský.



Náklady na výstavbu elektrárne na Ipli s výkonom 600 MW by podľa Miškovského mohli dosiahnuť dve miliardy eur. "Je ťažko predstaviteľné, že by investíciu zrealizovala výlučne súkromná spoločnosť," myslí si odborník. Okrem očakávaných ziskov je podľa neho štátne vlastníctvo aj otázkou bezpečnosti, keďže prečerpávacie elektrárne budú v čoraz vyššej miere kľúčové pre strategickú stabilizáciu celej prenosovej siete.



Premiér koncom augusta informoval, že súčasťou jeho zahraničnej cesty do Číny by malo byť okrem iného aj rokovanie s čínskymi predstaviteľmi o investíciách baterkárne v Šuranoch, ale napríklad aj o prečerpávacej elektrárni na rieke Ipeľ.



Na Slovensku sú v súčasnosti pomerne lacné podporné služby na stabilizáciu siete. Keď sa však Slovensko koncom tohto roka naplno zapojí do európskej siete PICASSO/MARI na obchodovanie s elektrinou na stabilizáciu siete, hrozí podľa Miškovského "vykúpenie" tejto elektriny zahraničím a na Slovensku jej bude nedostatok. "Preto má zmysel priebežne zvyšovať kapacity zdrojov schopných stabilizovať sieť," dodal.



Nová prečerpávacia elektráreň by dokázala stabilizovať sieť vo vysokom objeme a udržateľným spôsobom nielen pri nepredvídateľnej výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj pri výkyvoch v spotrebe, napríklad v dôsledku elektromobility alebo prudkého nárastu spotreby pri obnovení výroby hliníka v Slovalco či prechodu U. S. Steel na elektrické oblúkové pece.