Odborník: Počet virtuálnych sídiel v SR rastie, je ich viac ako 47.000

Bratislava 25. decembra (TASR) - Virtuálne sídla firiem si na Slovensku získavajú čoraz väčšiu obľubu a ich počet rastie. Kým v roku 2021 ich bolo 38.075, tento rok dosiahol ich počet 47.434, vyplýva z dát najväčšieho poskytovateľa virtuálnych sídel MojeSidlo.sk. Virtuálne sídla by mali pritom využívať najmä živnostníci, start-upy, malé "eseročky" a pobočky zahraničných spoločností, ktoré k svojmu fungovaniu nepotrebujú vlastné podnikateľské priestory.



"Virtuálne sídla sa stávajú nenahraditeľnou súčasťou slovenského podnikateľského ekosystému, poskytujúc firmám a živnostníkom flexibilitu a efektivitu, ktoré sú potrebné pre úspešné podnikanie v dnešnom digitálnom veku," uviedol Lukáš Adamec z MojeSidlo.sk, ktorý vplyvom pokračujúceho rozvoja digitálnych nástrojov očakáva aj ich ďalší rast.



Z geografického hľadiska nie sú virtuálne adresy na základe informácií spoločnosti rozmiestnené rovnomerne naprieč územím Slovenska. Dominovať by mala Bratislava, kde je evidovaných viac ako 36.000 virtuálnych sídel. Nasledujú Košice so 4050 registrovanými sídlami, na treťom mieste je Žilina a štvrtá priečka patrí Nitre, vyčíslila spoločnosť. Podobný trend je podľa nej viditeľný aj v susednej Českej republike, kde má virtuálne sídlo približne 106.000 aktívnych podnikateľských subjektov, z ktorých až takmer 80 % sídli v Prahe. Nasledovať by malo Brno a na treťom mieste sa mala umiestniť Ostrava.



Odborníci pripomenuli, že firmy, ktoré dokážu vďaka digitalizácii úspešne podnikať bez nutnosti vlastných alebo prenajatých kancelárskych priestorov, tak nepotrebujú zariadenie, vybavenie a šetria náklady za energie. Virtuálne sídlo by im malo taktiež zjednodušiť registráciu podnikateľskej aktivity a zároveň poskytnúť prestížnu adresu podnikania. Virtuálne sídla môžu ponúkať taktiež sprievodné digitálne služby, ako sú elektronická evidencia pošty, presmerovanie komunikácie a automatizácia administratívy, doplnila spoločnosť.



"Popularita digitalizácie vrátane virtuálnych sídel vzrástla najmä v covidovom období, keď bolo mnoho firiem nútených hľadať online model fungovania, a tento trend sa nezastavil ani po ukončení pandémie," uzavrela firma.