Odborník: Podpoistená domácnosť môže pri škode dostať len časť plnenia
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Nesprávne nastavené poistenie domácnosti môže viesť k výrazne nižšiemu poistnému plneniu v prípade škody. Najčastejším problémom je podpoistenie, keď je poistná suma nižšia než skutočná hodnota majetku. Upozornil na to garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Jozef Plaj.
Pri podpoistení poisťovňa podľa odborníka vypláca poistné plnenie len v pomere k výške poistenia. Ak je napríklad domácnosť poistená na 10.000 eur, no jej reálna hodnota je 20.000 eur, poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí len polovicu poistnej sumy.
Poistenie domácnosti by malo podľa Plaja zodpovedať reálnej hodnote majetku a pokrývať bežné riziká, ako sú požiar, víchrica, vytopenie, krádež, vandalizmus či škody spôsobené prepätím. Odborník odporúča poistnú zmluvu pravidelne prehodnocovať, ideálne každé dva až tri roky, najmä ak sa hodnota vybavenia domácnosti zvyšuje.
Zároveň upozornil na rozdiel medzi poistením domácnosti a poistením nehnuteľnosti. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ako sú nábytok, spotrebiče, elektronika, oblečenie či vybavenie kuchyne, kým samotná stavba patrí pod poistenie nehnuteľnosti.
Súčasťou poistenia by podľa odborníka malo byť aj pripoistenie občianskej zodpovednosti, ktoré kryje škody spôsobené členmi domácnosti tretím osobám, napríklad vytopenie suseda alebo škody spôsobené domácim zvieraťom.
Pri uzatváraní poistnej zmluvy je podľa Plaja dôležité venovať pozornosť nielen výške poistnej sumy, ale aj výlukám z poistenia či povinnostiam voči poisťovni, ako sú revízie komína, bleskozvodu či zabezpečenie nehnuteľnosti proti krádeži. Tieto podmienky môžu rozhodnúť o tom, či poisťovňa škodu uhradí v plnom rozsahu.
