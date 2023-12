Odborník: Poistenie pre školáka by malo kryť hlavné riziká

Bratislava 12. decembra (TASR) - V rámci poistenia školáka je vhodné myslieť aj na rizikovosť pre zranenia či ochorenia v rámci jeho koníčkov. Kvalitné poistenie by malo kryť najmä hlavné riziká a nie drobné úrazy. Uviedla to spoločnosť Universal maklérsky dom, ktorá radí, ako vyskladať poistenie s ohľadom na vývoj dieťaťa.



Pokiaľ dieťa nebolo poistené už pri narodení, je podľa odborníka dobré riadiť sa medzníkmi kopírujúcimi vek dieťaťa. Životné poistenie ich má štyri. "Tým prvým je narodenie dieťaťa, nasleduje vek okolo ôsmich až desiatich rokov, ďalej obdobie 13 až 14 rokov a posledným je vek 24 až 26 rokov," vysvetlil garant pre životné poistenie spoločnosti Ivan Huspenina.



V období ôsmich až desiatich rokov je podľa neho čas skontrolovať, či poisťovňa ponúka krytie aj v prípade, že dieťa je registrované v záujmových kluboch. "Sú pritom poisťovne, ktoré napriek uzavretiu poistenia v mladom veku dokážu za takéto detské sadzby kryť úrazovosť dieťaťa aj pri vykonávaní športu či umeleckej a inej činnosti na vysokej, často reprezentačnej úrovni, nielen do dovŕšenia 18 rokov, ale až do veku 25 až 26 rokov," upozornil s tým, že poistenie predpokladaných aktivít je možné podchytiť ešte za detské sadzby.



U niektorých detí je podľa garanta dobré, ak predčasne ukončia detské poistenie a ešte vo veku 15 až 16 rokov vstúpia do dospelého poistenia. Ako uviedol, výhodou je, že mnohé poisťovne dokážu pri poistení zobrať takýchto klientov do rizikovej skupiny číslo jeden, čo sa týka povolania. "Teda, ak by aj po ukončení štúdia robili rizikové povolanie, zostáva im plné krytie za cenu základnej, najlacnejšej rizikovej skupiny jeden," dodal.



Dôležitejšie je podľa Huspeninu kryť dlhodobejšie úrazy s dobou liečby nad 30 dní a trvalé následky úrazu. Taktiež odporučil poistenie závažných chorôb. "Pretože hoci tých prípadov v detskom veku nie je veľa, ak dieťa ochorie napríklad na rakovinu, zmení sa v rodine takmer všetko," upozornil. Za zváženie podľa neho stojí aj pripoistenie chirurgického zákroku.



Pri nastavení poistných súm sa posudzuje príjem rodiča, ktorý by ho v dôsledku starostlivosti o dieťa na daný čas stratil. "V tomto smere je vždy potrebné komunikovať s rodičmi, kto z nich by bol s dieťaťom, napríklad po úraze a trvalých následkoch úrazu, respektíve pri závažnom ochorení. Odporúčam nastaviť poistnú sumu tak, aby sa rovnala výške minimálne 1,5- až dvojročnej straty príjmu daného rodiča," uzavrel Huspenina.