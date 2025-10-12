< sekcia Ekonomika
Odborník: Poistenie zdražie, sadzba dane a odvod z PZP vzrastú na 10 %
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Poistenie nehnuteľností, domácností, havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie (PZP), ale aj úrazové či cestovné poistenie budú od januára budúceho roka drahšie. Neživotné poistenie totiž bude mať po novom sadzbu dane na úrovni 10 %, v súčasnosti je to 8 %. Rovnako sa zvýši aj odvod z PZP. Zmenu prináša tretí konsolidačný balík a poisťovne tomu prispôsobia výšku poistného, upozornil výkonný riaditeľ sprostredkovateľskej spoločnosti Granden Miloš Lehocký.
Klienti podľa neho v tejto súvislosti nemusia kontaktovať svoju poisťovňu. „Poisťovňa bude zasielať predpisy poistného klientovi a v ich zmysle treba uhrádzať poistné. V novom predpise poistného, najmä pri PZP a havarijnom poistení, môže poisťovňa okrem danej zmeny legislatívy zasielať rozdielnu výšku poistného, kde bude zohľadnená aj škodovosť klienta, prípadne nové sadzby poistenia, ak ide o zmenu k výročiu poistnej zmluvy,“ vysvetlil Lehocký.
Vyčíslil, že zvýšenie odvodu napríklad pri vozidle s PZP na úrovni 220 eur ročne spôsobí, že v budúcom roku poistné zdražie na približne 224 eur. Havarijné poistenie aktuálne vo výške 730 eur bude po novom na úrovni 744 eur. Pri nehnuteľnosti za 150.000 eur a poistnom 110 eur ročne dôjde k zmene na úroveň približne 112 eur.
Poisťovne nemajú podľa odborníka pri týchto zmenách daňových sadzieb na výber. „V prípade, ak sa klient rozhodne neuhradiť novú výšku poistného, bude sa postupovať v zmysle platnej legislatívy,“ upozornil Lehocký s tým, že nezaplatenie poistného má za následok jeho zánik. Poisťovateľ má pritom právo na poistné za dobu do zániku poistenia.
Odborník predpokladá, že tieto úpravy poistného privedú mnohých klientov k tomu, že zvýšia záujem o svoje poistné zmluvy. Radí im, aby svoje poistné programy aktualizovali a optimalizovali nielen výšku poistného, ale aj rozsah krytia poistenia.
