Odborník: Prechod na moderné technológie vykurovania môže ušetriť 30 %
Ministerstvo životného prostredia SR odhaduje, že približne 350.000 domácností používa kotly na pevné palivá, pričom okolo 120.000 z nich má kotly staršie než tridsať rokov.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Viac než 120.000 slovenských domácností sa stále spolieha na zastarané kotly s nízkou účinnosťou a vysokými nákladmi. Výmena kotla je investíciou, ktorá sa môže vrátiť už počas prvej vykurovacej sezóny. Pri výbere nového zariadenia je však nutné zohľadniť špecifiká každého domu - od zateplenia po technické možnosti, uviedol produktový manažér spoločnosti Enbra Martin Prísečan.
Ministerstvo životného prostredia SR odhaduje, že približne 350.000 domácností používa kotly na pevné palivá, pričom okolo 120.000 z nich má kotly staršie než tridsať rokov. „Či už ide o starý kotol na tuhé palivá alebo dožívajúci plynový kotol, ich účinnosť býva výrazne nižšia než v prípade moderných zariadení. To sa odráža nielen vo vyššej spotrebe paliva, ale aj vo vyšších výdavkoch na energie,“ upozornil Prísečan.
Od roku 2027 navyše vstúpi do platnosti nový európsky systém emisných povoleniek ETS 2, ktorý zvýši ceny fosílnych palív vrátane plynu a uhlia. Domácnosti, ktoré stále kúria starými neefektívnymi kotlami, môžu čeliť výraznému zdraženiu. Odborníci preto odporúčajú s výmenou starého zdroja tepla neotáľať, moderné kondenzačné plynové kotly totiž prinášajú nielen úsporu, ale aj vyšší komfort a menej starostí.
Zatiaľ čo moderné plynové kotly dosahujú účinnosť až 98 %, staršie zariadenia pracujú často s účinnosťou, ktorá sa pohybuje iba v rozmedzí od šesťdesiatich do sedemdesiatich percent. Obstaranie nového kondenzačného kotla sa premieta do priamej úspory paliva a nižších nákladov na vykurovanie. Podľa predbežných odhadov môže domácnosť ušetriť 300 až 500 eur ročne v závislosti od typu vykurovania a veľkosti objektu. Podľa Prísečana je pokles nákladov u zákazníkov, ktorí prešli zo starého kotla na modernú kondenzačnú technológiu, o 20 až 30 percent.
Návratnosť investície závisí od mnohých faktorov - stavu domu, úrovne zateplenia aj cien energií, ktoré sa v budúcnosti môžu meniť. Je preto podľa odborníka dôležité vyberať technológie podľa konkrétnej situácie. Pre mnohých ľudí je tak moderný kotol stále najefektívnejším riešením, najmä pokiaľ ide o pomer výkonu, ceny a jednoduchosti prevádzky.
