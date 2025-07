Odborník: Pred cestou autom na dovolenku netreba podceniť poistenie

Bratislava 27. júla (TASR) - Slováci obľubujú cestovanie autom na letnú dovolenku do zahraničia najmä z dôvodu komfortu, slobody pohybu či nižším nákladom. Tento spôsob dopravy využíva podľa dát Eurostatu viac ako 60 % ľudí. Napriek tomu veľká časť vodičov podceňuje riziká, ktoré sa im môžu stať v zahraničí, pričom často nemajú havarijné poistenie. Upozornil na to Vladimír Cvik z portálu Superpoistenie.sk.



„Mnohí vyrážajú na cestu autom nepripravení. Väčšinou nemajú havarijné poistenie, často nepoznajú rozsah svojej technickej asistencie a svoje možnosti a v prípade poruchy alebo nehody nevedia, na koho sa v nepríjemnej situácii obrátiť. Dovolenka sa tak môže nečakane predražiť o stovky až tisíce eur,“ uviedol Cvik.



Väčšina slovenských vodičov má podľa neho len zákonné povinné zmluvné poistenie (PZP), pričom 75 % vozidiel v SR nie je havarijne poistených. V porovnaní so základnou asistenciou v PZP má havarijné poistenie širší rozsah asistenčných služieb a pomoci či vyššie limity plnenia v zahraničí. Patrí sem napríklad oprava na mieste, odtiahnutie a úschova vozidla, doprava do servisu, zabezpečenie náhradného auta, peniaze na pokračovanie v ceste či ubytovanie, ak sa nedá v ceste pokračovať, podpora v núdzových situáciách, ale aj právne zastupovanie a tlmočenie.



V prípade, že vodiči nemajú havarijné poistenie, tak si môžu spolu s tým cestovným uzatvoriť aj pripoistenie technickej asistencie pre vozidlo. Aj pri tomto poistení je dôležitý výber poisťovne, keďže niektoré ponúkajú poistenie auta bez ohľadu na jeho vek, iné zase môžu mať ohraničenie na 15 rokov. Rozdiely môžu byť tiež v šírke poistného krytia či v limitoch napríklad na opravu, odtiahnutie auta, ubytovanie osôb, poskytnutie náhradného vozidla alebo právnej pomoci. Rovnako je možné si poistiť aj asistenciu vozidla, ktoré vodičovi nepatrí, no neplatí to pre tie z autopožičovne. V tomto prípade je dobré si overiť, či má dané vozidlo havarijné poistenie platné aj v zahraničí.



„Poistenie technickej asistencie a dovolenky autom na týždeň stojí od 16 do 26 eur, teda často menej než obed pre jednu osobu v prímorskej reštaurácii. V porovnaní s možnými starosťami a výdavkami je to investícia, ktorú by som odporučil každému, kto vyráža za hranice vlastným autom a nemá komplexné asistenčné služby vo svojom autopoistení,“ dodal Cvik.



Pred cestou treba skontrolovať tiež technický stav auta, platnosť STK a EK, overiť si funkčnosť bŕzd, pneumatík, chladiaceho systému a svetiel. Potrebný je aj doklad o PZP či zelenej karte v papierovej alebo elektronickej podobe. Rovnako by si mali vodiči uložiť tiež číslo na asistenčnú službu, ktoré by mohli použiť v prípade nehody či poruchy.