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Odborník: Premena stavieb na bývanie je v SR skôr výnimka
Rada EÚ v máji 2026 odporučila uprednostniť obnovu pred búraním a novou výstavbou.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Premena priemyselných stavieb na byty zostáva na Slovensku skôr výnimkou, hoci bývanie u nás patrí k najmenej dostupným v Európe. Európska únia (EÚ) pritom žiada, aby členské štáty obnovovali existujúce budovy namiesto zbytočného búrania. V Kodani sa býva v obilnom sile, vo Viedni v plynojemoch, v Lipsku v pradiarni. Upozornil na to Martin Mistrík, produktový manažér spoločnosti Werks, ktorá stojí za premenou bývalej tlačiarne Svornosť na byty v Bratislave.
Rada EÚ v máji 2026 odporučila uprednostniť obnovu pred búraním a novou výstavbou. Od roku 2028 musí mať každá nová budova nad 1000 štvorcových metrov vypočítanú uhlíkovú stopu za celý životný cyklus. Od roku 2030 to platí aj pre všetky novostavby. Do výpočtu patria aj emisie z výroby betónu a ocele, konverzia dokáže časť z nich ušetriť.
„Takmer každá fáza konverzie je časovo náročnejšia, ako pri novostavbe. Či je to prvotné zoznamovanie sa s objektom, jeho vypratávanie a čistenie, hľadanie cieľového riešenia v konštrukciách existujúceho objektu, samotná projekčná činnosť a s tým súvisiace profesie, alebo proces stavby ako taký,“ priblížil Mistrík.
Pri premene starej budovy odpadá výkop, základy a väčšina nosnej konštrukcie. Práve tie patria nákladovo aj uhlíkovo k najnáročnejším častiam stavby. Pri scenári zbúrať a postaviť nanovo tvorí samotná konštrukcia 40 až 50 percent zabudovaných emisií. Ušetrený betón neznamená rýchlejší projekt. Konverzia prináša náročnú sanáciu, posudky statiky, nové rozvody a často aj nové schodiská a výťahy.
Pre úrady je z hľadiska povoľovacích procesov konverzia rovnaká stavba ako novostavba. Projekt musí splniť všetky platné normy, hoci pôvodný objekt mohol byť navrhnutý pred desiatkami rokov pre úplne inú funkciu. Pri premene bývalej Svornosti trvalo samotné povoľovanie takmer desaťročie. „Počas prvých dvoch rokov sme získali kladné stanoviská všetkých dotknutých inštitúcií. Potom trvalo ďalších sedem rokov, kým sme dostali právoplatné stavebné povolenie. Proces natiahli najmä pripomienky účastníkov konania,“ vysvetlil Mistrík.
Bývalá kníhtlačiareň Svornosť z roku 1953 stojí na rohu Račianskej a Kominárskej ulice v Bratislave. Butikový developer Werks ju s architektmi z ateliéru GutGut mení na lofty. Výrobná budova má pritom inú logiku ako bytový dom a jej premena je oveľa komplikovanejšia. „Pôvodná budova mala iba jedno schodisko s výťahom. Na pohyb ľudí po výrobe to stačilo. Pre bývanie sme do existujúceho skeletu museli vložiť dve nové domové jadrá,“ dodal Mistrík. V jednom domovom jadre sú na podlaží v priemere menej ako dva byty. Cieľom bolo tiež zachovať čo najviac pôvodných konštrukcií.
Rada EÚ v máji 2026 odporučila uprednostniť obnovu pred búraním a novou výstavbou. Od roku 2028 musí mať každá nová budova nad 1000 štvorcových metrov vypočítanú uhlíkovú stopu za celý životný cyklus. Od roku 2030 to platí aj pre všetky novostavby. Do výpočtu patria aj emisie z výroby betónu a ocele, konverzia dokáže časť z nich ušetriť.
„Takmer každá fáza konverzie je časovo náročnejšia, ako pri novostavbe. Či je to prvotné zoznamovanie sa s objektom, jeho vypratávanie a čistenie, hľadanie cieľového riešenia v konštrukciách existujúceho objektu, samotná projekčná činnosť a s tým súvisiace profesie, alebo proces stavby ako taký,“ priblížil Mistrík.
Pri premene starej budovy odpadá výkop, základy a väčšina nosnej konštrukcie. Práve tie patria nákladovo aj uhlíkovo k najnáročnejším častiam stavby. Pri scenári zbúrať a postaviť nanovo tvorí samotná konštrukcia 40 až 50 percent zabudovaných emisií. Ušetrený betón neznamená rýchlejší projekt. Konverzia prináša náročnú sanáciu, posudky statiky, nové rozvody a často aj nové schodiská a výťahy.
Pre úrady je z hľadiska povoľovacích procesov konverzia rovnaká stavba ako novostavba. Projekt musí splniť všetky platné normy, hoci pôvodný objekt mohol byť navrhnutý pred desiatkami rokov pre úplne inú funkciu. Pri premene bývalej Svornosti trvalo samotné povoľovanie takmer desaťročie. „Počas prvých dvoch rokov sme získali kladné stanoviská všetkých dotknutých inštitúcií. Potom trvalo ďalších sedem rokov, kým sme dostali právoplatné stavebné povolenie. Proces natiahli najmä pripomienky účastníkov konania,“ vysvetlil Mistrík.
Bývalá kníhtlačiareň Svornosť z roku 1953 stojí na rohu Račianskej a Kominárskej ulice v Bratislave. Butikový developer Werks ju s architektmi z ateliéru GutGut mení na lofty. Výrobná budova má pritom inú logiku ako bytový dom a jej premena je oveľa komplikovanejšia. „Pôvodná budova mala iba jedno schodisko s výťahom. Na pohyb ľudí po výrobe to stačilo. Pre bývanie sme do existujúceho skeletu museli vložiť dve nové domové jadrá,“ dodal Mistrík. V jednom domovom jadre sú na podlaží v priemere menej ako dva byty. Cieľom bolo tiež zachovať čo najviac pôvodných konštrukcií.