Odborník: Preteky v digitalizácii procesov ženú veľkoobchody k rastu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Veľkoobchodné spoločnosti sú pod tlakom pre rýchle tempo zavádzania digitalizácie procesov vrátane umelej inteligencie (AI). Napriek tomu sa tomuto sektoru predpovedá silný rast. Na Slovensku však podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR vlani klesli tržby medziročne o 3,7 %. Uviedol to v pondelok Dušan Pukač zo spoločnosti Bibby Factoring Slovakia.



"Úplnou nutnosťou pre zvýšenie celkovej efektivity prevádzky sú technologické inovácie. Dôraz na digitalizáciu a využívanie AI prestupuje naprieč veľkoobchodnými odvetviami aj príbuznými oblasťami, ako sú logistika alebo výroba. Bez nich strácajú spoločnosti konkurencieschopnosť," vysvetlil Pukač.



Ako príklad uviedol štúdiu spoločnosti Deloitte, ktorá ukázala, že investície do ERP systémov a automatizácie môžu významne zlepšiť presnosť a rýchlosť operácií. Veľkoobchody, ktoré implementujú tieto technológie, majú lepšiu kontrolu nad svojimi procesmi a môžu lepšie reagovať na zmeny.



Pre úspešné fungovanie veľkoobchodov je podľa Pukača kľúčové aj efektívne riadenie zásob. Systémy riadenia skladov, ktoré využívajú moderné technológie, dokážu znížiť náklady a zároveň zlepšiť dostupnosť produktov.



"V praxi to znamená, že firmy, ktoré investujú do týchto systémov, môžu výrazne obmedziť prebytočné zásoby a zároveň zaistiť, že požadovaný tovar je vždy k dispozícii. Stačia im vďaka tomu menšie skladovacie priestory a majú viac voľných prostriedkov, čo prispieva ku cash flow," dodal.



Dôležité je podľa neho nielen pochopiť aktuálne trendy, ale zároveň sa neustále prispôsobovať požiadavkám trhu. "Po úspešnom zavedení v maloobchode, ako si môžeme už nejaký čas všimnúť v supermarketoch a internetových obchodoch, sa analýza dát a jej správne vyhodnocovanie postupne dostáva aj do veľkoobchodu a vo veľmi krátkom čase bude hrať kľúčovú rolu pri udržaní zákazníkov," objasnil s tým, že pravidelný monitoring a analýza konkurencie potom umožňujú identifikovať nové príležitosti a prispôsobiť ponuku tak, aby zodpovedala aktuálnym potrebám zákazníkov.