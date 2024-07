Odborník: Pri dlhodobých vycestovaní je dôležité lokálne poistenie

Bratislava 29. júla (TASR) - Pri dlhodobých pobytoch v zahraničí je vhodné mať uzavreté zdravotné poistenie s lokálnou poisťovňou v krajine pôsobenia. V prípade úrazu by mal slovenský občan využiť zdravotnícky systém štátu, v ktorom má aktuálne uzavreté takéto poistenie. Informoval o tom v pondelok odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec.



"Treba si uvedomiť, že ak študujete či pracujete v zahraničí, kde ste poistení, neplynie vám poistenie na Slovensku. Po príchode do vlasti by tak liečbu nehradila žiadna zdravotná poisťovňa," priblížil odborník. Ak má slovenský občan uzavreté poistenie v zahraničí a došlo by k úrazu v okolitej krajine, mal by sa najskôr presunúť do krajiny dlhodobého pobytu, v ktorej je aktuálne poistený. Práve tam by mal podľa Michalca absolvovať potrebnú liečbu na náklady lokálnej poisťovne a až po vyliečení sa vrátiť na Slovensko.



Pri krátkodobých pobytoch, napríklad letnej dovolenke, odporúča využiť cestovné poistenie niektorej z domácich komerčných poisťovní. Tie kryjú liečebné náklady v zahraničí, čo znamená, že v prípade úrazu alebo choroby nehradí náklady na ošetrenie, prevoz či pobyt v zdravotníckom zariadení postihnutý. Automatickou súčasťou tohto poistenie je podľa odborníka aj repatriácia naspäť na Slovensko.



Vhodným rozšírením je podľa neho aj dodatočné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám, pripoistenie batožiny a poistenie storna zájazdu a omeškania letu. V prípade dovolenky v horách odporučil využiť poistenie záchrany a zdôraznil aj úrazové poistenie. "Ak si na poistenie spomeniete až v dovolenkovej destinácii, síce vás poisťovne vedia poistiť online, no treba mať na pamäti aj to, že poistenie môže vstúpiť do platnosti až niekoľko dní po dojednaní návrhu poistenia," uzavrel Michalec.