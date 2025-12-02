< sekcia Ekonomika
Odborník: Pri online nákupoch pribúdajú aj internetové podvody
Bratislava 2. decembra (TASR) - Blížiace sa predvianočné obdobie, ktoré patrí medzi najintenzívnejšie v roku, sprevádza aj rastúci počet nákupov na internete. V tomto čase však zároveň pribúda internetových podvodov, ktoré ťažia z predvianočného zhonu a zo zníženej pozornosti kupujúcich. Upozornil na to Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).
„Rôzne formy internetových podvodov registrujeme vo vlnách počas celého roka, no v predvianočnom období ich intenzita výrazne rastie,“ spresnil.
Obchodníci zo SAMO podľa neho poukazujú na to, že sa v ostatných rokoch - aj z dôvodu technologického pokroku - zvýšila nielen škála podvodných internetových ponúk, ale aj ich kvalita. Pre bežného spotrebiteľa je preto čoraz ťažšie odhaliť, že ide o podvod. „Donedávna bolo relatívne jednoduché ich rozpoznať, ak mal človek triezvy odhad. Dnes sú však mimoriadne sofistikované a často na nerozoznanie od ponúk bežných obchodníkov. Pravdepodobnosť, že technologicky menej zdatný alebo menej pozorný spotrebiteľ takúto ponuku okamžite neodhalí, sa preto zvyšuje, najmä v hektickom predvianočnom období,“ zdôraznil Krajčovič.
Podvodné internetové ponuky môžu mať podľa neho rôzne podoby. Vo väčšine prípadov ide o falošné súťaže na sociálnych sieťach, ktoré lákajú na odpovede na triviálne otázky, alebo o falošné e-shopy ponúkajúce bežné tovary v extrémne vysokých zľavách. Niektoré ponuky zasa imitujú stránky známych a overených obchodníkov - využívajú ich logá či názvy stránok, často len s minimálnou obmenou, ktorú si spotrebiteľ nemusí všimnúť.
„Fantázia podvodníkov je skutočne veľká. V súčasnosti sú veľmi rozšírené napríklad videá údajných bývalých zamestnankýň známych predajcov, ktoré ‚odhaľujú‘ skryté možnosti, ako získať balenia produktov zadarmo. Ide o mimoriadne nebezpečné podvody, keďže vďaka umelej inteligencii pôsobia tieto videá a príspevky veľmi realisticky a dôveryhodne. Mnoho ľudí tak môže uveriť, že sú skutočné,“ dodal predseda SAMO.
