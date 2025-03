Odborník: Pri platení dane je možné využiť odklad

Bratislava 27. marca (TASR) - Do konca marca je potrebné podať daňové priznanie a vzniknutú daň aj uhradiť. Mnohí daňovníci to však nemôžu urobiť z rôznych príčin. Riešením môže byť predlženie lehoty na podanie tohto priznania alebo požiadanie o odklad platenia dane, prípadne splátkový kalendár. Upozornila na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).



„Žiadosť o odklad platenia dane alebo splátkový kalendár podáva daňovník mieste príslušnému správcovi dane. Môže tak urobiť písomne, ústne zaznamenaním do zápisnice alebo elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Musí však na to splniť legislatívne podmienky. Výhodu majú tie subjekty, ktoré v indexe daňovej spoľahlivosti obstáli s hodnotením vysoko spoľahlivý a posúdenie ich podmienok sa pri takomto hodnotení nevykonáva,“ uviedla SKDP.



O odklad je možné požiadať v prípade, ak by zaplatením dane bola ohrozená výživa daňovníka alebo osôb, ktoré sú na jeho výživu odkázané. Ďalej ak došlo k poklesu príjmov, a preto nie možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti, najmä v dôsledku mimoriadnej situácie, akou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma. Rovnako o odloženie sa dá požiadať aj v prípade, ak by zaplatenie dane zvýšilo platobnú neschopnosť daňovníka pri výraznom obmedzení či prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády.



V žiadosti musí podľa SKDP daňovník navrhnúť aj výšku splátok a lehotu ich splatnosti, respektíve odkladu. Ak má fyzická či právnická osoba povolený odklad platenia dane alebo splátkový kalendár, tak nemôže poukázať percentuálny podiel zo zaplatenej dane tretiemu sektoru. Daňovník totiž nesmie mať v 16. deň po lehote na podanie daňového priznania daňový nedoplatok.



„Ak by daňovník neuhradil daň včas vystavuje sa riziku vyrubenia úroku z omeškania. Odporúčame, aby daňovníci komunikovali so správcom dane včas, zvážili si všetky zákonné možnosti a vyhli sa tak možným problémom,“ uzavrela daňová poradkyňa zo SKDP Lucia Cvengrošová.