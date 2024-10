Odborník: Pri poistení domácnosti nezabúdajte na hodnotu osobných vecí

Bratislava 24. októbra (TASR) - Poistenie domácnosti, ktoré zahŕňa hnuteľné vybavenie konkrétneho obydlia, sa odvíja od odhadu celkovej hodnoty zariadení a vecí. Slováci pri poisťovaní robia často chybu v tom, že do hodnoty započítajú len elektroniku a zariadenie, nie však ďalšie osobné veci, upozornil obchodný manažér PREMIUM Poisťovne Tomáš Vichnálek.



"Do hodnoty domácnosti patrí všetko, čo v nej je, vrátane oblečenia, športových potrieb a ďalších vecí osobnej spotreby, ktoré počas života nadobúdame," priblížil. V prípade totálnej škody, akou je napríklad požiar, býva podľa skúseností poisťovní problém s plnením práve kvôli nízko stanovenej hodnote domácnosti.



"Klasickou chybou je, keď si klient do poistnej sumy započíta nábytok a spotrebiče, čo mu vyjde napríklad na 10.000 eur a takto ocení svoju domácnosť. Po totálnej škode však zistí, že potrebuje päťnásobok odhadnutej hodnoty," vysvetlil odborník.



Pre čo najpresnejší odhad radí položiť si otázku, koľko peňazí by klient potreboval, keby musel všetko do domácnosti nanovo kúpiť v daný deň. Väčšina ľudí má podľa neho tendenciu podceniť hodnotu domácnosti, aby platili za poistku čo najmenej. Čím vyššia je hodnota majetku, tým viac sa platí na poistení, ale zároveň aj poistné plnenie je vyššie, upozornil.



"Prax ukazuje, že je výhodnejšie, ak je cena domácnosti v poistení nadhodnotená. Rozdiel v sume poistenia, ktorú treba ročne zaplatiť za podhodnotenú a za nadhodnotenú domácnosť je niekoľko eur, ale rozdiel v plnení je zásadný," zhodnotil Vichnálek. Poistnú sumu je podľa neho potrebné kontrolovať raz ročne a urobiť v nej zmeny, ak do domácnosti pribudli nové hodnotné veci, zvýšil alebo znížil sa počet osôb a tiež, ak domácnosť alebo jej časť prešla rekonštrukciou.



Poukázal tiež na to, že ako doplnkový predmet možno v rámci poistenia domácnosti poistiť aj umelecké diela a starožitnosti, čiže veci staré vekom a hodnotné svojou nenávratnosťou. "Pri poistení umeleckých predmetov je kľúčové mať jasne stanovenú hodnotu každého predmetu, preto treba mať k dispozícii dôkazy o hodnote a vlastníctve týchto predmetov," konštatoval odborník. Tieto dôkazy môžu zahŕňať doklad o kúpe, fotografie alebo video dokumentáciu. Pre poistenie drahších umeleckých predmetov je vyžadovaný znalecký posudok. Ak je dielo ohodnotené múzeom alebo galériou, znalecký posudok nie je potrebný.