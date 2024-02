Odborník: Pri poistení firemných áut si treba všímať rôzne špecifiká

Bratislava 29. februára (TASR) - Pri poistení firemných vozidiel je dôležitý nielen výber poisťovne, ale najmä nastavenie parametrov poistného vrátane havarijného poistenia či pripoistenia. Upozornila na to spoločnosť Business Lease Slovakia, ktorá radí, čo všetko je potrebné si všímať pri rôznych špecifikách.



Pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) je podľa Head of Operation Services Vladimíra Guštafika dôležité pozerať sa na kvalitu služieb poisťovne, najmä na rýchlosť a hĺbku odškodnenia. "Ak spokojní s poisťovňou nie ste, môžete ju zmeniť. V zmysle platnej legislatívy musíte síce priznať vami vzniknuté škody za posledných 36 mesiacov, no zvyšovanie poistného pri škodových klientoch je v poisťovniach rôzne," uviedla spoločnosť.



Konateľ spoločnosti B&H Insurance Ľubomír Hrehovčík upozornil na dodržiavanie termínov. Pri spôsobení škody inému vozidlu je totiž potrebné mať uhradené poistné načas. V opačnom prípade má poisťovňa právo žiadať od klienta náhradu škody, ktorú vyplatila poškodenej strane. "Taktiež je potrebné dodržať lehotu na nahlásenie vzniknutej udalosti, ktorá je 15 dní, ak sa stala nehoda na Slovensku a 30 dní, ak sa stala nehoda v zahraničí," dodal.



Čo sa týka havarijného poistenia, zvážiť by ho podľa Guštafika mali aspoň firmy, ktoré vozidlá využívajú neustále. "Kvalitné havarijné poistenie na rozdiel od PZP kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou, poškodenie pri vykradnutí vozidla alebo jeho krádež a taktiež živelné udalosti," vysvetlil. Škody bez známeho vinníka sú podľa neho čoraz častejšie, no zákonné poistenie ich nekryje. Podotkol, že ďalším dôvodom sú moderné výbavy vozidiel, ktoré môžu opravy predražiť.



Pri služobných cestách je podľa Guštafika potrebné dbať aj na rozsah krytia v zahraničí. Rovnako treba zvážiť vyššie poistné krytie. "Vyššie limity sú vecou dohody s poisťovňou, no v zahraničí často platí rozdielna legislatíva náhrady škody," upozornil s tým, že benefitom môže byť aj pripoistenie k havarijnému poisteniu.



Finančnú stratu môže podľa spoločnosti významne vykryť napríklad GAP poistenie. Ako vysvetlil Guštafik, ide o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a jeho trhovou cenou. Bez tohto poistenia by rozdiel musel znášať klient.



Jedným z najdôležitejších parametrov, od ktorých sa odvíja cena poistky, je škodovosť. Jej priemerná výška dosahuje podľa spoločnosti na celom trhu takmer 70 %. Ak firma túto hranicu presiahne, pre poisťovňu je to signál k zvýšeniu poistného. "Mnohé poisťovne pritom zvyšujú poistné pre celý fleet firmy, hoci poistnú udalosť spôsobil vodič len jedného vozidla. Mali by ste preto vo firme sledovať typy škôd a viesť štatistiky vodičov, ktorí viedli vozidlo v čase poistnej udalosti," uzavrela spoločnosť.