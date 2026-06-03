< sekcia Ekonomika
Odborník: Pri reklamách na hazard je efektívnejšie regulovať obsah
Úplný zákaz reklamy má podľa neho svoje úskalia.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Pri reklamách na hazard dáva väčší zmysel regulovať ich obsah ako množstvo. Upozorňuje na to Dávid Lenčéš, výkonný riaditeľ Inštitútu pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) a bývalý generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH). Skúsenosti zo zahraničia podľa neho ukazujú, že úplný zákaz reklamy ani zákaz reklamy počas zápasov nemá želaný efekt a môže dopomôcť k rozvoju nelegálneho hazardu. Ten sa stáva problémom aj na Slovensku.
„Z pohľadu regulácie je obsah efektívnejší, jednoznačne. Aj dáta zo zahraničia ukazujú, že pokiaľ sa vyhneme komunikácii samotných produktov a navádzaniu na hranie hazardných hier, ten efekt je výraznejší ako regulácia samotného množstva reklamy,“ uviedol Lenčéš. V tejto súvislosti podľa neho bude kľúčová úloha ÚRHH, ktorý od 1. januára 2026 prevzal právomoci v oblasti ochrany spotrebiteľa. „Aktuálne podľa našich informácií prebieha na úrade príprava metodiky, ktorá by zakotvila práve pravidlá regulácie reklamy a obsahu reklamy,“ dodal.
Úplný zákaz reklamy má podľa neho svoje úskalia. „Konkrétne môžeme povedať príklad Talianska, kde od roku 2018 funguje úplný zákaz reklamy. Tento zákaz podľa záverov parlamentnej správy v Taliansku neprináša želateľný výsledok, došlo k rozvoju nelegálneho hazardu,“ uviedol Lenčéš s tým, že zákaz neochránil ani maloletých divákov, pretože sa reklama presunula do digitálneho priestoru, kde je regulácia náročnejšia a je tam väčšie riziko stretu s nelegálnymi subjektami. Vo Veľkej Británii, kde boli zakázané reklamy na hazard počas zápasov, sa rovnako reklama presunula do digitálneho priestoru, najmä do času pred zápasmi a po nich.
Na Slovensku hrá podľa prieskumu IPRHH nelegálne hazardné hry každý štvrtý hráč. Problém sa pritom týka aj mladistvých. Lenčéš spomenul prieskum agentúry Ipsos z roku 2023, ktorý ukázal, že do styku s nelegálnymi hazardnými hrami alebo ich propagáciou prišlo 31 % mladistvých vo veku 15 až 17 rokov. Nelegálne subjekty pritom často pomocou umelej inteligencie kopírujú legálnych prevádzkovateľov hazardných hier. „Pri využívaní týchto foriem je pre hráča veľmi ťažko rozpoznateľné, či hrá na regulovanej stránke alebo u nelegálneho poskytovateľa,“ upozornil odborník.
„Z pohľadu regulácie je obsah efektívnejší, jednoznačne. Aj dáta zo zahraničia ukazujú, že pokiaľ sa vyhneme komunikácii samotných produktov a navádzaniu na hranie hazardných hier, ten efekt je výraznejší ako regulácia samotného množstva reklamy,“ uviedol Lenčéš. V tejto súvislosti podľa neho bude kľúčová úloha ÚRHH, ktorý od 1. januára 2026 prevzal právomoci v oblasti ochrany spotrebiteľa. „Aktuálne podľa našich informácií prebieha na úrade príprava metodiky, ktorá by zakotvila práve pravidlá regulácie reklamy a obsahu reklamy,“ dodal.
Úplný zákaz reklamy má podľa neho svoje úskalia. „Konkrétne môžeme povedať príklad Talianska, kde od roku 2018 funguje úplný zákaz reklamy. Tento zákaz podľa záverov parlamentnej správy v Taliansku neprináša želateľný výsledok, došlo k rozvoju nelegálneho hazardu,“ uviedol Lenčéš s tým, že zákaz neochránil ani maloletých divákov, pretože sa reklama presunula do digitálneho priestoru, kde je regulácia náročnejšia a je tam väčšie riziko stretu s nelegálnymi subjektami. Vo Veľkej Británii, kde boli zakázané reklamy na hazard počas zápasov, sa rovnako reklama presunula do digitálneho priestoru, najmä do času pred zápasmi a po nich.
Na Slovensku hrá podľa prieskumu IPRHH nelegálne hazardné hry každý štvrtý hráč. Problém sa pritom týka aj mladistvých. Lenčéš spomenul prieskum agentúry Ipsos z roku 2023, ktorý ukázal, že do styku s nelegálnymi hazardnými hrami alebo ich propagáciou prišlo 31 % mladistvých vo veku 15 až 17 rokov. Nelegálne subjekty pritom často pomocou umelej inteligencie kopírujú legálnych prevádzkovateľov hazardných hier. „Pri využívaní týchto foriem je pre hráča veľmi ťažko rozpoznateľné, či hrá na regulovanej stránke alebo u nelegálneho poskytovateľa,“ upozornil odborník.