Odborník: Pri šetrení na dôchodok sú najefektívnejšie fondy

Bratislava 15. septembra (TASR) - O 50 rokov budú tvoriť ľudia nad 65 rokov na Slovensku zhruba 32-percentný podiel populácie. Bude tak menej pracujúcich na to, aby vedeli odvádzať odvody pre seniorov. Je lepšie si na dôchodok preto šetriť a nespoliehať sa len na štát. Pri takomto šetrení sú najvhodnejšie rôzne druhy fondov. Uviedol to odborník na investovanie a generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik.



"Vždy je kľúčový čas, na ktorý sa sporí a investuje. Pokiaľ pri dôchodku hovoríme o 15, 20, 30 alebo 40 rokoch, čo je pri dôchodkových formách sporenia reálne, v takom prípade sú najideálnejšie produkty, ktoré chránia úspory ľudí, a to sú fondy. Fondy sú zaujímavé pre to, lebo sú rozdelené do veľkého počtu cenných papierov a vedia dlhodobo porážať infláciu," uviedol Ovčarik.



Peniaze na bežnom či sporiacom účte pri nulovej alebo nízkej úrokovej sadzbe sa budú znehodnocovať, pretože účty neporážajú infláciu. Pri investičných produktoch je podľa Ovčarika dôležité voliť také produkty, o ktoré sa stará nejaká z investičných spoločností.



"Ľudia by si mohli vytvoriť návyk dlhodobého sporenia, investovania, teda odkladať časť zo svojho príjmu. Začať sporiť do dôchodkových produktov sa dá v niekoľkých desiatkach eur. S tým, ako sa človeku zlepšuje príjem, môže túto sumu zvyšovať, dôležité je vydržať čo najdlhšie. Základmi týchto produktov sú dlhodobosť a pravidelnosť," odporučil Ovčarik.



Na šetrenie si z príjmu existuje podľa Ovčarika vzorec s názvom ideálne finančné miery. Je to cieľ, kde by sa mali ľudia snažiť dostať. Ide o 10 % odkladania z príjmu na krátkodobé vytváranie rezervy, ktorá by mala byť pripravená na rôzne výpadky v rámci rodinného príjmu. Na dlhodobé aktíva by malo odchádzať 20 % z výplaty, 30 % z príjmu je maximum, čo by mala tvoriť splátka úveru či hypotéky. Na spotrebu domácnosti odporúča odborník na investovanie dávať 40 % z príjmu.