Odborník: Pri sezónnych brigádach je dôležité uzavrieť písomnú dohodu
Krátkodobé pracovné vzťahy sa v praxi upravujú niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Zimná sezóna a vianočné obdobie sú časom, keď mnohé firmy potrebujú nárazovo zamestnať viac pracovníkov, najmä v obchode, gastronómii či hotelierstve. Pri krátkodobých pracovných vzťahoch je dôležité ich riadne zmluvne ošetriť. Upozornil na to Pavol Daubner, partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners.
„V prvom rade odporúčam zamestnávateľom aj brigádnikom, aby určite písomnú dohodu uzatvorili. Písomná dohoda predstavuje základnú ochranu pre obidve strany,“ zdôraznil Daubner. Dohoda jasne určuje pracovnú činnosť, odmenu, časový rozsah aj spôsob skončenia pracovného vzťahu. Jej absencia môže pre zamestnávateľa znamenať riziko pokuty za nelegálne zamestnávanie.
Krátkodobé pracovné vzťahy sa v praxi upravujú niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce. Ide najmä o dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov, ktoré sú určené na pravidelné alebo opakujúce sa činnosti.
„Tieto formy umožňujú vykonávať prácu v rôznych časových intervaloch a sú vhodné najmä pre študentov alebo osoby, ktoré si chcú privyrobiť popri inom zamestnaní,“ vysvetlil Daubner.
V niektorých prípadoch sa využíva aj dohoda o vykonaní práce. Tá je však určená najmä na jednorazové a presne vymedzené úlohy, ako je inventúra, montáž zariadenia alebo administratívna výpomoc na konkrétnom projekte, nie je vhodná na dlhodobejšiu sezónnu prácu.
Pre študentov je najvýhodnejšou formou dohoda o brigádnickej práci študentov, ktorá im umožňuje legálne pracovať pri nižších odvodoch a zároveň si zachovať štatút žiaka alebo študenta.
Osobitnou formou je dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Tá sa využíva napríklad pri zbere poľnohospodárskych plodín a môže byť uzatvorená najviac na osem mesiacov.
Zamestnávateľom advokát odporučil, aby si ešte pred nástupom brigádnikov overili, či zvolená forma dohody zodpovedá povahe práce a riadne viedli evidenciu odpracovaného času. Brigádnikom radí, aby si pred podpisom dohody dôkladne prečítali jej obsah, preverili výšku odmeny, podmienky skončenia a informovali sa o odvodoch.
„Pri dôslednom dodržiavaní zákonných limitov a jasnom nastavení práv a povinností môžu dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru predstavovať efektívny a výhodný spôsob, ako pokryť zvýšený dopyt po pracovnej sile bez zbytočnej administratívnej a finančnej záťaže,“ uzavrel Daubner.
