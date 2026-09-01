< sekcia Ekonomika
Odborník: Pri strate práce pomôže včasný audit rozpočtu
Odborníci zároveň varujú pred ignorovaním pošty a pred vyberaním si nových úverov na splácanie dlhov.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Pri strate zamestnania a výpadku príjmu je kľúčové okamžite spraviť audit rodinného rozpočtu, uprednostniť nevyhnutné výdavky a proaktívne kontaktovať veriteľov ešte pred omeškaním prvej splátky. Odborníci zároveň varujú pred ignorovaním pošty a pred vyberaním si nových úverov na splácanie dlhov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý bol zrealizovaný pre Asociáciu slovenských inkasných spoločností (ASINS) v auguste 2026.
Počet nezamestnaných na Slovensku v prvom štvrťroku 2026 medziročne vzrástol o 10,4 % na 161.900, čo znamená prírastok 15.300 ľudí bez práce. Najaktuálnejšie údaje z júla 2026 hovoria o 146.346 disponibilných uchádzačoch a o medzimesačnom náraste 3478 nezamestnaných.
„Ak prepustený zamestnanec zarábal 2000 eur v hrubom, počas prvých troch mesiacov môže poberať dávku v nezamestnanosti približne vo výške 1000 eur mesačne. Vo štvrtom mesiaci však dávka klesne približne na 800 eur, v piatom na 600 eur a v poslednom mesiaci podporného obdobia dosiahne iba niečo vyše 400 eur. Ak si človek počas prvých troch mesiacov nedokáže nájsť novú prácu, jeho schopnosť hradiť životné náklady a splátky prípadných úverov prudko klesá,“ upozornil prezident ASINS Martin Musil.
Odborníci odporúčajú prípadný výpadok príjmu začať riešiť okamžite. Základom je včas kontaktovať banku, úverové spoločnosti či iných veriteľov. O úpravu splátkového kalendára alebo iné dočasné riešenie treba požiadať ešte pred omeškaním s prvou splátkou.
Pri strate zamestnania je podľa ASINS nevyhnutné určiť celkovú sumu na prioritné výdavky a informovať veriteľov o reálnych možnostiach splácania. Asociácia zároveň vystríha pred braním si nových drahých úverov na úhradu starých dlhov a pred ignorovaním komunikácie či pošty od veriteľov.
Strata práce sa podľa asociácie lepšie zvláda s finančnou rezervou, ktorá by mala rodine s deťmi vykryť výdavky aspoň na pol roka. Podľa prieskumu agentúry Ipsos však až 28 % slovenských domácností nemá žiadne úspory alebo im vystačia maximálne na mesiac. Pre ľudí žijúcich od výplaty k výplate tak výpadok príjmu predstavuje okamžitú krízu.
Počet nezamestnaných na Slovensku v prvom štvrťroku 2026 medziročne vzrástol o 10,4 % na 161.900, čo znamená prírastok 15.300 ľudí bez práce. Najaktuálnejšie údaje z júla 2026 hovoria o 146.346 disponibilných uchádzačoch a o medzimesačnom náraste 3478 nezamestnaných.
„Ak prepustený zamestnanec zarábal 2000 eur v hrubom, počas prvých troch mesiacov môže poberať dávku v nezamestnanosti približne vo výške 1000 eur mesačne. Vo štvrtom mesiaci však dávka klesne približne na 800 eur, v piatom na 600 eur a v poslednom mesiaci podporného obdobia dosiahne iba niečo vyše 400 eur. Ak si človek počas prvých troch mesiacov nedokáže nájsť novú prácu, jeho schopnosť hradiť životné náklady a splátky prípadných úverov prudko klesá,“ upozornil prezident ASINS Martin Musil.
Odborníci odporúčajú prípadný výpadok príjmu začať riešiť okamžite. Základom je včas kontaktovať banku, úverové spoločnosti či iných veriteľov. O úpravu splátkového kalendára alebo iné dočasné riešenie treba požiadať ešte pred omeškaním s prvou splátkou.
Pri strate zamestnania je podľa ASINS nevyhnutné určiť celkovú sumu na prioritné výdavky a informovať veriteľov o reálnych možnostiach splácania. Asociácia zároveň vystríha pred braním si nových drahých úverov na úhradu starých dlhov a pred ignorovaním komunikácie či pošty od veriteľov.
Strata práce sa podľa asociácie lepšie zvláda s finančnou rezervou, ktorá by mala rodine s deťmi vykryť výdavky aspoň na pol roka. Podľa prieskumu agentúry Ipsos však až 28 % slovenských domácností nemá žiadne úspory alebo im vystačia maximálne na mesiac. Pre ľudí žijúcich od výplaty k výplate tak výpadok príjmu predstavuje okamžitú krízu.