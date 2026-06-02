< sekcia Ekonomika
Odborník: Príprava firiem na nové pravidlá odmeňovania sa už má začať
Týka sa to napríklad úpravy interných procesov, dokumentácie a štruktúry odmeňovania podľa nových kritérií.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú z nového zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, si zamestnávatelia musia splniť už do 31. júla 2026. Týka sa to napríklad úpravy interných procesov, dokumentácie a štruktúry odmeňovania podľa nových kritérií. Upozorňuje na to odborník na pracovné právo Marián Mészáros z advokátskej kancelárie Fairsquare.
„Pre firmy nepôjde len o formálnu úpravu dokumentácie alebo jednorazové reportovanie. Nový zákon vyžaduje, aby zamestnávatelia vedeli transparentne preukázať, ako nastavujú odmeňovanie a na základe akých kritérií rozhodujú o mzdách či benefitoch,“ upozornil odborník. Podľa neho mnohé spoločnosti v súčasnosti síce disponujú internými pravidlami odmeňovania, avšak nie vždy sú nastavené tak, aby zodpovedali požiadavkám novej právnej úpravy.
Súčasťou zmien je výrazné posilnenie informačných práv zamestnancov. Zamestnávatelia ich budú povinní pravidelne informovať o možnosti žiadať údaje o odmeňovaní. Zároveň musia nastaviť procesy tak, aby vedeli tieto informácie poskytnúť najneskôr do dvoch mesiacov od podania žiadosti. Nové pravidlá sa pritom dotknú už náboru. Zamestnávatelia budú musieť zabezpečiť transparentnosť pri pracovnej inzercii a informovaní kandidátov o podmienkach odmeňovania. Podľa advokátskej kancelárie Fairsquare bude kľúčové nastaviť procesy tak, aby boli jednotlivé rozhodnutia v oblasti odmeňovania preukázateľné, konzistentné a založené na objektívnych kritériách.
Veľkou administratívnou novinkou bude povinnosť podávať reportovaciu správu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien. Zamestnávatelia so 150 a viac zamestnancami budú prvú správu podávať najneskôr do 7. júna 2027, pričom reportované obdobie začne plynúť už od 1. augusta 2026. Veľkosť firmy určuje aj frekvenciu: spoločnosti so 100 až 249 zamestnancami budú podávať report raz za tri roky, zatiaľ čo veľké organizácie s 250 a viac zamestnancami každoročne.
„Firmy by nemali podceniť čas potrebný na prípravu interných procesov a zber dát. Hoci prvé reportovanie čaká zamestnávateľov v roku 2027, relevantné obdobie sa začína už od augusta 2026. V praxi to znamená, že firmy by mali mať novú štruktúru pripravenú v dostatočnom predstihu,“ skonštatoval Mészáros.
Cieľom legislatívy je, aby rozdiel v priemernej úrovni odmeny mužov a žien v ktorejkoľvek kategórii zamestnancov nebol vyšší ako 5 %. Ak sa zistí väčší rozdiel, ktorý nie je odôvodnený objektívnymi faktormi, nastupuje povinný mechanizmus spoločného posúdenia odmeňovania a nápravy.
Ignorovanie nových povinností sa firmám môže vypomstiť. Inšpektorát práce bude môcť za porušenie pravidiel uložiť pokutu až do výšky 100.000 eur. Za nesplnenie povinnosti podať report o odmeňovaní bude hroziť sankcia od 4000 do 8000 eur, ak zamestnávateľ nesplní povinnosť ani v dodatočnej lehote. „Významnou zmenou je aj procesná rovina prípadných sporov. Ak dôjde k porušeniu práva na rovnakú odmenu, zamestnanec má nárok na peňažnú náhradu ujmy, pričom dôkazné bremeno znáša zamestnávateľ,“ upozornil Mészáros.
Aby sa zamestnávatelia vyhli sankciám a súdnym sporom, mali by bezodkladne prehodnotiť svoje vnútorné fungovanie. Odborník odporúča začať dôkladnou analýzou aktuálneho nastavenia miezd a benefitov. Na základe výsledkov je potrebné zosúladiť interné smernice s legislatívou a pripraviť technické procesy pre včasné poskytovanie informácií zamestnancom. Praktickou súčasťou prípravy by malo byť aj vytvorenie interných FAQ dokumentov pre manažérov a personálne oddelenia, príprava formulárov pre žiadosti zamestnancov a nastavenie šablón na odpovede.
„Pre firmy nepôjde len o formálnu úpravu dokumentácie alebo jednorazové reportovanie. Nový zákon vyžaduje, aby zamestnávatelia vedeli transparentne preukázať, ako nastavujú odmeňovanie a na základe akých kritérií rozhodujú o mzdách či benefitoch,“ upozornil odborník. Podľa neho mnohé spoločnosti v súčasnosti síce disponujú internými pravidlami odmeňovania, avšak nie vždy sú nastavené tak, aby zodpovedali požiadavkám novej právnej úpravy.
Súčasťou zmien je výrazné posilnenie informačných práv zamestnancov. Zamestnávatelia ich budú povinní pravidelne informovať o možnosti žiadať údaje o odmeňovaní. Zároveň musia nastaviť procesy tak, aby vedeli tieto informácie poskytnúť najneskôr do dvoch mesiacov od podania žiadosti. Nové pravidlá sa pritom dotknú už náboru. Zamestnávatelia budú musieť zabezpečiť transparentnosť pri pracovnej inzercii a informovaní kandidátov o podmienkach odmeňovania. Podľa advokátskej kancelárie Fairsquare bude kľúčové nastaviť procesy tak, aby boli jednotlivé rozhodnutia v oblasti odmeňovania preukázateľné, konzistentné a založené na objektívnych kritériách.
Veľkou administratívnou novinkou bude povinnosť podávať reportovaciu správu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien. Zamestnávatelia so 150 a viac zamestnancami budú prvú správu podávať najneskôr do 7. júna 2027, pričom reportované obdobie začne plynúť už od 1. augusta 2026. Veľkosť firmy určuje aj frekvenciu: spoločnosti so 100 až 249 zamestnancami budú podávať report raz za tri roky, zatiaľ čo veľké organizácie s 250 a viac zamestnancami každoročne.
„Firmy by nemali podceniť čas potrebný na prípravu interných procesov a zber dát. Hoci prvé reportovanie čaká zamestnávateľov v roku 2027, relevantné obdobie sa začína už od augusta 2026. V praxi to znamená, že firmy by mali mať novú štruktúru pripravenú v dostatočnom predstihu,“ skonštatoval Mészáros.
Cieľom legislatívy je, aby rozdiel v priemernej úrovni odmeny mužov a žien v ktorejkoľvek kategórii zamestnancov nebol vyšší ako 5 %. Ak sa zistí väčší rozdiel, ktorý nie je odôvodnený objektívnymi faktormi, nastupuje povinný mechanizmus spoločného posúdenia odmeňovania a nápravy.
Ignorovanie nových povinností sa firmám môže vypomstiť. Inšpektorát práce bude môcť za porušenie pravidiel uložiť pokutu až do výšky 100.000 eur. Za nesplnenie povinnosti podať report o odmeňovaní bude hroziť sankcia od 4000 do 8000 eur, ak zamestnávateľ nesplní povinnosť ani v dodatočnej lehote. „Významnou zmenou je aj procesná rovina prípadných sporov. Ak dôjde k porušeniu práva na rovnakú odmenu, zamestnanec má nárok na peňažnú náhradu ujmy, pričom dôkazné bremeno znáša zamestnávateľ,“ upozornil Mészáros.
Aby sa zamestnávatelia vyhli sankciám a súdnym sporom, mali by bezodkladne prehodnotiť svoje vnútorné fungovanie. Odborník odporúča začať dôkladnou analýzou aktuálneho nastavenia miezd a benefitov. Na základe výsledkov je potrebné zosúladiť interné smernice s legislatívou a pripraviť technické procesy pre včasné poskytovanie informácií zamestnancom. Praktickou súčasťou prípravy by malo byť aj vytvorenie interných FAQ dokumentov pre manažérov a personálne oddelenia, príprava formulárov pre žiadosti zamestnancov a nastavenie šablón na odpovede.