Odborník: Rast cien bytov predbieha hypotekárny trh, s kúpou nečakajte

Bratislava 16. júna (TASR) - Hoci úrokové sadzby na hypotékach klesli za rok o 0,7 percentuálneho bodu, ceny nehnuteľností vzrástli o 12 % a očakáva sa ich ďalší rast. Zhodnotila to v pondelok 365.bank s tým, že rast cien bytov predbieha hypotekárny trh. Odporúčajú preto s kúpou nehnuteľnosti nečakať.



„Vo svetle toho, že ceny nehnuteľností aj dopyt po nich bude narastať, je pre ľudí, ktorí majú o kúpu záujem a majú k dispozícii dostatočné vstupné náklady, vhodné nečakať na nižšie úrokové sadzby, ale kupovať tu a teraz. Riešením pre nerozhodných a vyčkávajúcich môžu byť kratšie fixácie na obdobie jedného roka,“ uviedol Tomáš Barbarič z 365.bank.



Banka pripomenula, že počet inzerátov na sekundárnom trhu sa v posledných dvoch rokoch podľa Národnej banky Slovenska (NBS) zásadne nemenil, ceny však v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 12 %. Počet dokončených bytov sa oproti predchádzajúcemu roku prepadol o štvrtinu a počet začatých stavieb sa medziročne znížil o 17 %, oproti desaťročnému priemeru o 27 %.



Podiel ľudí starších ako 45 rokov podľa štatistík NBS za posledných päť rokov vzrástol zo 43 % na 47 % a očakáva sa, že po roku 2035 to bude viac ako polovica obyvateľstva. Podľa banky to má vplyv aj na situáciu na hypotekárnom trhu, keďže narastá počet dlžníkov vo vyššej vekovej kategórii.



„Dnes títo ľudia splácajú 28 % hypoték, do roku 2037 ich má byť až 45 %, pričom štvrtinu budú splácať ľudia nad 50 rokov. Kratší čas ostávajúci na produktívny vek má tak vplyv na dĺžku hypotéky a môže zvyšovať výšku mesačnej splátky. Rovnako tak sa s pribúdajúcim vekom znižuje aj maximálna výška hypotéky v pomere k príjmom, ktorú je možné dosiahnuť,“ zhodnotila 365.bank.