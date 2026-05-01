Odborník: Rast mzdy nezvýši hneď aj úspory, hrozbou je inflácia
Vyše 26 % Slovákov má rezervu len vo výške jednomesačných výdavkov a takmer 30 % ju nemá vytvorenú vôbec.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Viac ako polovica slovenských domácností by mala pri výpadku príjmov na viac ako jeden mesiac vážny problém, keďže nemajú vytvorené dostatočné rezervy. Ani vyšší plat pritom automaticky nemusí znamenať väčšie finančné pohodlie. Dôvodom je takzvaná inflácia životného štýlu. S rastom príjmu totiž často rastú aj naše výdavky, upozornil odborník na osobné financie zo spoločnosti Finax Ján Tonka.
Poukázal na to, že značná časť populácie má problém s vytváraním základnej finančnej rezervy na horšie časy. Vyše 26 % Slovákov má rezervu len vo výške jednomesačných výdavkov a takmer 30 % ju nemá vytvorenú vôbec. Tieto zistenia z prieskumu agentúry Ipsos pre Finax potvrdzujú aj údaje Národnej banky Slovenska (NBS), podľa ktorých mnohé domácnosti nemajú k dispozícii takmer žiadne peniaze na neočakávané výdavky.
Finančný stav však nezávisí iba od výšky mzdy, ale aj od finančnej gramotnosti, zdôraznil odborník. Tá však s platom automaticky nerastie. Zvyšovanie platu sa potom spravidla nespája s rastom úspor, ale iba s väčším míňaním.
„Pri stredných a vyšších príjmoch je najväčšou pascou inflácia životného štýlu. S rastom príjmu zvyčajne rastú aj naše požiadavky na krajšie bývanie, lepšie auto, novšiu elektroniku, návštevy reštaurácií, donášky jedla či nákupy drahého oblečenia. Zjednodušene povedané, ľudia síce začnú viac zarábať, ale automaticky začnú aj viac míňať,“ vysvetlil Tonka.
Monitorovanie úrovne finančnej gramotnosti v Európskej únii (EÚ) ukázalo, že kým na Slovensku preukázalo vysokú úroveň znalostí len 27 % ľudí, v krajinách s dlhodobo najlepšími výsledkami ako Holandsko, Dánsko či Fínsko sa toto číslo pohybovalo okolo 40 %.
Odborník zdôraznil, že pri nižších príjmoch je kľúčové zvládnuť základy, teda spraviť si prehľad vo výdavkoch, začať si odkladať a vyhnúť sa drahým pôžičkám. K zhodnocovaniu peňazí prostredníctvom investovania sa z dôvodu absencie rezerv dostane len minimum ľudí, podľa prieskumu Finaxu má skúsenosť s investovaním necelá tretina Slovákov. Pri vyšších príjmoch je potom dôležité mať pod kontrolou spotrebu a nenechať sa obrať o peniaze kupovaním vecí, ktoré nepotrebujeme, impulzívnymi nákupmi a míňaním bez kontroly.
„Riešením pre boj s infláciou životného štýlu je začať pravidelne sledovať výdavky, plánovať ich, stanoviť si strop na míňanie a nepresiahnuť ho. Rast príjmu by mal ísť ruka v ruke s rastom úspor a investícií, nielen s vyššími výdavkami,“ doplnil Tonka.
Poukázal na to, že značná časť populácie má problém s vytváraním základnej finančnej rezervy na horšie časy. Vyše 26 % Slovákov má rezervu len vo výške jednomesačných výdavkov a takmer 30 % ju nemá vytvorenú vôbec. Tieto zistenia z prieskumu agentúry Ipsos pre Finax potvrdzujú aj údaje Národnej banky Slovenska (NBS), podľa ktorých mnohé domácnosti nemajú k dispozícii takmer žiadne peniaze na neočakávané výdavky.
Finančný stav však nezávisí iba od výšky mzdy, ale aj od finančnej gramotnosti, zdôraznil odborník. Tá však s platom automaticky nerastie. Zvyšovanie platu sa potom spravidla nespája s rastom úspor, ale iba s väčším míňaním.
„Pri stredných a vyšších príjmoch je najväčšou pascou inflácia životného štýlu. S rastom príjmu zvyčajne rastú aj naše požiadavky na krajšie bývanie, lepšie auto, novšiu elektroniku, návštevy reštaurácií, donášky jedla či nákupy drahého oblečenia. Zjednodušene povedané, ľudia síce začnú viac zarábať, ale automaticky začnú aj viac míňať,“ vysvetlil Tonka.
Monitorovanie úrovne finančnej gramotnosti v Európskej únii (EÚ) ukázalo, že kým na Slovensku preukázalo vysokú úroveň znalostí len 27 % ľudí, v krajinách s dlhodobo najlepšími výsledkami ako Holandsko, Dánsko či Fínsko sa toto číslo pohybovalo okolo 40 %.
Odborník zdôraznil, že pri nižších príjmoch je kľúčové zvládnuť základy, teda spraviť si prehľad vo výdavkoch, začať si odkladať a vyhnúť sa drahým pôžičkám. K zhodnocovaniu peňazí prostredníctvom investovania sa z dôvodu absencie rezerv dostane len minimum ľudí, podľa prieskumu Finaxu má skúsenosť s investovaním necelá tretina Slovákov. Pri vyšších príjmoch je potom dôležité mať pod kontrolou spotrebu a nenechať sa obrať o peniaze kupovaním vecí, ktoré nepotrebujeme, impulzívnymi nákupmi a míňaním bez kontroly.
„Riešením pre boj s infláciou životného štýlu je začať pravidelne sledovať výdavky, plánovať ich, stanoviť si strop na míňanie a nepresiahnuť ho. Rast príjmu by mal ísť ruka v ruke s rastom úspor a investícií, nielen s vyššími výdavkami,“ doplnil Tonka.