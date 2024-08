Odborník: Rastúce inštalácie fotovoltiky znižujú ceny certifikátov

Bratislava 27. augusta (TASR) - Ceny záruk pôvodu elektriny (zelené certifikáty) dlhodobo klesajú. Kým v máji 2023 priemerná cena certifikátu dosiahla 7,27 eura za megawatthodinu (MWh), v poslednej aukcii v auguste tohto roka to bolo len 1,16 eura. Najpravdepodobnejším dôvodom tohto poklesu je podľa obchodného riaditeľa spoločnosti Fuergy Vladimíra Miškovského výrazný nárast inštalovaného výkonu obnoviteľných zdrojov na Slovensku.



"Stále väčšia skupina obyvateľov a firiem uprednostňuje vlastné obnoviteľné zdroje a čo najvyššiu samospotrebu na úkor nákupu elektriny od obchodníkov," uviedol Miškovský. Ďalším dôvodom poklesu cien záruk je podľa neho aj fakt, že časť spotrebiteľov si zelenú elektrinu priamo kontrahuje sama. "Celkovo sa teda dá konštatovať, že dôvodom nižších cien je klesajúci záujem zo strany spotrebiteľov," dodal.



Ak si obchodník s elektrickou energiou alebo firma nakúpi záruky pôvodu elektriny, získa tým potvrdenie, že časť spotreby pochádza z obnoviteľných zdrojov. Ide o poplatok, o ktorý obchodníci navyšujú cenu elektriny pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú elektrinu z vodných alebo solárnych zdrojov, resp. firmy ekologicky zlepšujú svoj mix spotrebovanej energie.



Na Slovensku sa podľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI) zvýšil za rok 2023 celkový inštalovaný výkon solárnych elektrární o takmer polovicu na 840 megawattov a fotovoltika má na inštalovanej kapacite obnoviteľných zdrojov podiel už 23 percent. Väčšina nových zdrojov pritom pribudla vo firmách, ktoré v stále väčšej miere inštalujú súbežne s fotovoltikou aj batériové úložiská, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú samospotrebu, čiže objem vyrobenej elektriny, ktorý dokáže firma využiť vo vlastnej prevádzke.



Problémom pre firmy s predimenzovanou fotovoltikou však môžu byť záporné ceny elektriny. Mnohé firmy si nechali vybudovať predimenzované fotovoltické elektrárne a rátali s tým, že predaná prebytočná elektrina im prinesie dodatočný zisk. V skutočnosti to v dohľadnej dobe môže byť naopak. Počet hodín so zápornou cenou, keď musí výrobca platiť odberateľovi za to, že odoberie jeho elektrinu zo siete, totiž podľa Miškovského prudko narastá. Kým v roku 2021 sa vyskytlo iba 24 hodín so zápornou cenou elektriny, od januára do júla 2024 to bolo už 235 hodín. Najnižšia doteraz zaznamenaná cena na slovenskom trhu dosiahla -146 eur/MWh.



Riešením je podľa odborníka nechať si navrhnúť vhodný výkon solárnych panelov a vsadiť na kombináciu so smart batériovým úložiskom. Ekonomicky aj ekologicky najlepším riešením je navrhnúť výkon fotovoltiky a kapacitu batérií tak, aby sa maximalizovala samospotreba. Aktuálne nevyužívaná kapacita úložiska môže byť ďalej využitá na poskytovanie necertifikovaných podporných služieb, tzv. flexibility, čím sa batériové úložisko ďalej finančne zhodnocuje a doba návratnosti investície sa tak podstatne skracuje.