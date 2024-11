Odborník: Reakcia akciového trhu na výsledok volieb ochladla

Bratislava 23. novembra (TASR) - Počiatočná pozitívna reakcia amerického akciového trhu na víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách minulý týždeň prudko ochladla. Index Nasdaq 100 dosiahol minulý týždeň o takmer 4 % menej v porovnaní s povolebnými maximami a len o necelé 1 % viac ako v deň volieb. Niektoré sektory, ktoré reagovali obzvlášť pozitívne na Trumpovo víťazstvo, sú stále výrazne vyššie ako pred voľbami, avšak negatívny vývoj minulý týždeň naznačuje ostrú zmenu nálady na trhu, uviedol hlavný makro stratég Saxo Bank John J. Hardy.



"Trh sa koncom minulého týždňa stal oveľa vyberavejším vo svojom nadšení pre nadchádzajúcu Trumpovu administratívu. Koniec týždňa priniesol výrazné výpredaje, ktoré vymazali veľkú časť povolebného rastu. Niektoré sektory, ako banky a letecké spoločnosti, ktoré by mali profitovať z deregulácie pod novou administratívou, zostali takmer úplne nedotknuté. Avšak širší trh, najmä veľké technologické akcie vrátane akcií Magnificient 7 (skupina vysokovýkonných a vplyvných firiem na americkom akciovom trhu), ako aj malé spoločnosti, zažili nepríjemný obrat," povedal Hardy.



Ďalším dôvodom môžu byť podľa neho aj kontroverzné výbery členov kabinetu. Nadchádzajúci prezident mal pritom oznámiť nominácie na pozície generálneho prokurátora, ministra obrany a riaditeľa spravodajskej služby, ktoré sa zdali byť takmer zámerne určené na vyvolanie pohoršenia.



Okrem toho mohli vývoj trhu ovplyvniť taktiež vyjadrenia Elona Muska proti kandidátovi Scottovi Bessentovi, ktorý bol považovaný za favorita na pozíciu ministra financií, doplnil odborník. Trumpov výber ministra financií by mal byť kľúčovým vzhľadom na stav verejných financií USA, pričom Bessent je podľa Hardyho na trhu vnímaný ako silná voľba.



"Aj keď Trumpova agenda zahŕňa jasné prorastové prvky, ako je znižovanie daní a deregulácia kľúčových odvetví, trh má dôvod byť znepokojený inými časťami jeho programu vrátane rizika, že svet odmietne financovať stále rastúce americké rozpočtové deficity. To by mohlo spôsobiť prudký nárast úrokových sadzieb," uviedol ďalší pravdepodobný dôvod zvratu na trhoch expert Saxo Bank. Vysoké clá a masové deportácie nelegálnych migrantov sú podľa neho takisto široko kritizované pre ich pravdepodobný dosah v podobe narušenia mnohých odvetví a zvýšenia cien.