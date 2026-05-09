Odborník: Refinancovanie úverov môže byť riešením, ale nie pre každého
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Mnohým domácnostiam sa po skončení fixácie zvyšujú splátky hypoték. Niektoré rodiny zase splácajú naraz viacero záväzkov, okrem hypotéky aj spotrebný úver, kreditnú kartu, nákup na splátky alebo povolené prečerpanie. Jednou z možností, ako v tejto situácii ušetriť, je refinancovanie alebo konsolidácia úverov. Môže ísť o dobré riešenie, ale nie automaticky vždy a pre každého, upozornil odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners Michal Purdek.
„Refinancovanie hypotéky alebo úverov má zmysel najmä v prípade, ak klient môže získať výrazne nižší úrok, približne o 0,5 až 1 percentuálny bod a viac. Pri malom rozdiele, napríklad z 3,4 % na 3,2 %, môže byť úspora minimálna a po započítaní poplatkov, administratívy a času sa zmena banky často neoplatí,“ zhodnotil Purdek.
Najviac ľudí začne nad refinancovaním premýšľať vtedy, keď sa im končí fixácia úroku na hypotéke a banka pošle ponuku s novou výškou splátky. Ak s ňou klient nie je spokojný, má podľa odborníka často zmysel najskôr osloviť vlastnú banku a požiadať ju o lepšie podmienky. „Je fér oznámiť banke, že zvažujem odchod a požiadať ju, aby mi dala porovnateľnú ponuku s konkurenciou. Ak ani potom nevie ponúknuť lepšie podmienky, vtedy má zmysel riešiť prenos úveru inde,“ odporučil Purdek.
Hypotekárne ponuky sa podľa neho oplatí porovnať vo viacerých bankách. Zároveň je však dôležité nepozerať sa iba na samotný úrok. Niekedy je totiž výhodnejšia ponuka, ktorá nemá najnižší úrok na prvý pohľad, ale má nižšie poplatky alebo menej povinných doplnkových produktov. „Pri porovnaní si treba všimnúť najmä výšku úroku, mesačnú splátku, lehotu splácania, poplatky, celkovú sumu, ktorú človek zaplatí, podmienky banky, napríklad účet, poistenie alebo zasielanie príjmu,“ priblížil odborník.
Upozornil, že najväčšou chybou pri ponuke refinancovania úverov je pozerať sa iba na mesačnú splátku. Tá síce môže byť nižšia, ak sa však úver predĺži o ďalších päť alebo desať rokov, človek môže v konečnom dôsledku zaplatiť viac. „Nie je dôležité len to, či dnes zaplatím menej. Dôležité je aj to, koľko zaplatím dokopy. Výška mesačnej splátky nie je všetko. Klient by sa mal pozerať najmä na ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). Tá zahŕňa nielen úrok, ale aj poplatky a ďalšie náklady spojené s úverom,“ konštatoval Purdek.
Refinancovanie hypotéky sa tak podľa neho oplatí najmä vtedy, keď sa končí fixácia a nová ponuka banky je výrazne horšia ako ponuky konkurencie. Zmysel má aj vtedy, ak klient môže získať citeľne nižší úrok a po započítaní všetkých poplatkov mu stále vychádza úspora.
„Refinancovanie môže pomôcť aj pri viacerých menších dlhoch. Spotrebné úvery, kreditné karty alebo nákupy na splátky bývajú často drahšie ako hypotéka. Ak ich domácnosť zlúči do jedného lacnejšieho úveru, môže získať lepší prehľad a zároveň nižšie náklady. Aj tu však treba dávať pozor, aby sa splácanie zbytočne nepredĺžilo,“ doplnil odborník.
