Odborník: Riešením obáv o dôchodok je dlhodobé investovanie
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Viac ako dve tretiny (68 %) Slovákov sa obávajú, že budú musieť pracovať aj počas svojej penzie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu investičnej platformy Finax. V tejto súvislosti upozornila, že populácia postupne starne a na dôchodky bude v budúcnosti pracovať výrazne menej ľudí ako v súčasnosti, vlastná príprava by tak mala začať čo najskôr. Každých desať rokov odkladania tohto kroku totiž môže približne zdvojnásobiť sumu, ktorú človek musí mesačne investovať na dosiahnutie rovnakého cieľa.
S prípravou je vhodné začať ideálne už v momente aktívneho vstupu na trh práce a následne si udržať pravidelnosť. „Najväčšou výhodou pri dôchodku nie je vysoký príjem, ale čas. Dvadsiatnik môže začať aj s malou sumou, pretože má pred sebou dekády investovania. Tridsiatnik to má často ťažšie, lebo rieši hypotéku, deti a výpadok jedného príjmu, no aj tak by nemal investovanie úplne prerušiť. Po štyridsiatke stále nič nie je stratené, len treba viac disciplíny a vyšší pravidelný vklad. Dlhodobým cieľom by malo byť odkladať si na budúcnosť približne 10 až 20 % čistého príjmu,“ vysvetlil odborník na osobné financie a dôchodky vo Finaxe Ján Tonka.
Pre mladých ľudí v dvadsiatych rokoch veku je podľa neho najcennejším aktívom čas. Aj pri nižších príjmoch majú totiž často výhodu v podobe nižších nákladov, napríklad vďaka bývaniu u rodičov. Odborník poukázal na to, že pri investovaní sa dá začať aj s malou sumou, napríklad na úrovni 10 eur mesačne, ktorú možno postupne navyšovať na cieľových 10 až 20 % príjmu.
Vstup medzi tridsiatnikov prináša často najväčšiu finančnú záťaž spôsobenú kombináciou hypotéky, zakladania rodiny či dočasným výpadkom jedného príjmu počas materskej a rodičovskej dovolenky. Aj v tomto období sa však podľa Tonku oplatí hľadať spôsoby, ako pokračovať v investovaní aspoň na úrovni 10 % príjmu, keďže strata úspor sa neskôr dobieha ťažšie. Odborník radí sústrediť energiu aj na kariérny progres a rast príjmov, čo pri budovaní majetku zvykne priniesť výraznejší efekt ako snaha o obmedzovanie bežnej spotreby.
Po štyridsiatke zostáva ľuďom do dôchodku stále dostatočne dlhý horizont, približne 25 až 30 rokov, ani v tomto veku tak podľa Tonku stále nič nie je stratené. „Dôležitá je ale disciplína a detailná revízia rozpočtu s cieľom nájsť úspory. Je potrebné nastaviť si stabilný plán a držať sa ho,“ zdôraznil. Keďže časový priestor je už kratší, podľa odborníka je vhodné ho kompenzovať o niečo vyšším pravidelným vkladom a rozumne nastaveným portfóliom. Mesačná suma určená na investovanie by sa mala v tomto období blížiť k 20 % z príjmu.
