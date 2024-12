Odborník: Slovenská ekonomika v budúcom roku zrýchli rast na 1,7 %

Bratislava 16. decembra (TASR) - Slovenská ekonomika v budúcom roku zrýchli svoj rast na 1,7 %. V porovnaní s očakávaným priemerným rastom celej eurozóny to bude takmer dvojnásobne rýchlejšie tempo. Odhad zverejnil Inštitút pre ekonomiku spoločnosti Mastercard vo svojom výhľade na rok 2025, o čom spoločnosť informovala v pondelok.



"V roku 2025 hospodársky rast v Európe mierne zrýchli. Podporovať ho v tom bude pokles úrokovej miery. Výraznejší rozlet však nedosiahne pre prísnejšiu fiškálnu politiku a neistotu v medzinárodnom obchode. Silnou stránkou zostane spotreba domácností vďaka dobrým základným charakteristikám a pokračujúcemu oživovaniu kúpnej sily," uviedla hlavná ekonómka inštitútu Natalia Lechmanová.



Inštitút očakáva, že globálne ekonomika v budúcom roku zrýchli svoj rast na 3,2 %, oproti rastu o 3,1 % v tomto roku. V eurozóne by to však malo byť 0,9 % po tohtoročných 0,8 %. Medzi krajiny s vyšším tempom rastu sa radia vedľa Poľska a Česka aj Slovensko či Maďarsko.



Európska centrálna banka (ECB) podľa predpovede zníži úrokové sadzby v budúcom roku o 1,25 percentuálneho bodu (p. b.) na 1,75 %. Vo väčšine európskych krajín sa miera inflácie bude blížiť cieľu centrálnych bánk vďaka spomaľovaniu rastu cien v sektore služieb. "Celkový hospodársky rast bude podporovaný ďalším poklesom úrokových mier, zatiaľ čo ho súčasne bude brzdiť prísnejšia fiškálna politika a neistota v medzinárodnom obchode," dodala spoločnosť.



Taktiež sa očakáva, že miera nezamestnanosti bude naďalej na historických minimách, hoci sa môže mierne zvýšiť. Rast reálneho disponibilného dôchodku domácností, teda rozdiel medzi rastom miezd a infláciou, zostane kladný a bude tak naďalej podporovať oživenie kúpnej sily obyvateľov. Pokles úrokovej miery podľa odhadu zníži hypotekárnu záťaž domácností s možnosťou zmeny úrokovej sadzby hypotéky.



Spoločnosť poukázala aj na to, že výdavky spotrebiteľov za zážitky zostávajú naďalej vysoké. Predpokladá sa však, že klesajúca úroková miera podporí míňanie aj za drahší spotrebný tovar, ako sú elektronika, nábytok alebo domáce spotrebiče. "V sektore cestovného ruchu si na cenu citliví európski turisti obľúbili alternatívne destinácie, teda menej drahé či menej vyhľadávané alternatívy k tradične obľúbeným turistickým cieľom," uzavrela spoločnosť.