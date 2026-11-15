< sekcia Ekonomika
Odborník: Stratégiu pre AI má 86 % firiem, plný prínos len 5 % z nich
Štúdia skúmajúca podniky v Česku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku ukázala výraznú medzeru medzi plánmi a realitou.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Hoci stratégiu pre umelú inteligenciu (AI) už má zavedenú alebo ju aktívne buduje 86 % firiem v regióne strednej a východnej Európy (CEE), plné naplnenie očakávaných prínosov hlási len 5 % z nich. Vyplýva to zo štúdie poradenskej spoločnosti PwC, podľa ktorej zápasia firmy v regióne vrátane Slovenska najmä s rozširovaním pilotných projektov do praxe, ako aj s nedostatočným dohľadom a chýbajúcimi zručnosťami zamestnancov.
„Medzi spoločnosťami v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy existujú výrazné rozdiely v úrovni vyspelosti v oblasti AI. Slovenské spoločnosti vynikajú v pripravenosti stratégie, v strednej až vysokej úrovni investícií do AI a v dosahovaní prínosov viac ako polovica z nich uvádza, že sa im podarilo dosiahnuť väčšinu očakávaných prínosov z AI iniciatív,“ uviedol vedúci partner PwC Slovensko Martin Gallovič.
Štúdia skúmajúca podniky v Česku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku ukázala výraznú medzeru medzi plánmi a realitou. Viac ako polovicu svojich AI projektov dokáže úspešne implementovať len štvrtina organizácií a polovica podnikov naplnila len časť očakávaných prínosov. Podľa generálnej riaditeľky PwC pre CEE Agnieszky Gajewskej by sa firmy namiesto spúšťania ďalších pilotných projektov mali zamerať na rozširovanie už funkčných riešení vo veľkom meradle. Začlenenie AI do bežnej prevádzky im totiž prinesie trvalú konkurenčnú výhodu.
Za zrýchľujúcim zavádzaním AI však zaostávajú pravidlá dohľadu a dôvera. Plne ucelený model dohľadu majú len 3 % firiem, pričom 36 % nemá zavedený žiadny formálny dohľad. Hlavnými technologickými prekážkami sú pre zhodne 44 % spoločností v regióne riziká kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov a náklady na údržbu. Z organizačného hľadiska firmy brzdí nedostatok zručností a rozpočtové obmedzenia s podielom zhodne 37 % či nízka dôvera zamestnancov s podielom 35 %.
Merateľné výsledky AI firmy zatiaľ zaznamenávajú najmä v oddeleniach predaja a nákupu (32 %), prevádzke (34 %) a IT (47 %).
„Prvá vlna prínosov AI sa najviditeľnejšie prejavuje v IT a prevádzke. Tieto oddelenia majú štruktúrované dáta a procesy vytvorené na meranie. Prvé úspechy prinášajú lepšiu kvalitu dát a nižšie prevádzkové náklady. Tieto prínosy však majú svoj strop. Väčšia príležitosť spočíva v nových príjmoch, nových produktoch a výhodnejšom konkurenčnom postavení. Väčšina organizácií v CEE túto hranicu ešte neprekročila,“ doplnil riaditeľ pre AI a dáta v PwC Slovensko Martin Srnka.
„Medzi spoločnosťami v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy existujú výrazné rozdiely v úrovni vyspelosti v oblasti AI. Slovenské spoločnosti vynikajú v pripravenosti stratégie, v strednej až vysokej úrovni investícií do AI a v dosahovaní prínosov viac ako polovica z nich uvádza, že sa im podarilo dosiahnuť väčšinu očakávaných prínosov z AI iniciatív,“ uviedol vedúci partner PwC Slovensko Martin Gallovič.
Štúdia skúmajúca podniky v Česku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku ukázala výraznú medzeru medzi plánmi a realitou. Viac ako polovicu svojich AI projektov dokáže úspešne implementovať len štvrtina organizácií a polovica podnikov naplnila len časť očakávaných prínosov. Podľa generálnej riaditeľky PwC pre CEE Agnieszky Gajewskej by sa firmy namiesto spúšťania ďalších pilotných projektov mali zamerať na rozširovanie už funkčných riešení vo veľkom meradle. Začlenenie AI do bežnej prevádzky im totiž prinesie trvalú konkurenčnú výhodu.
Za zrýchľujúcim zavádzaním AI však zaostávajú pravidlá dohľadu a dôvera. Plne ucelený model dohľadu majú len 3 % firiem, pričom 36 % nemá zavedený žiadny formálny dohľad. Hlavnými technologickými prekážkami sú pre zhodne 44 % spoločností v regióne riziká kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov a náklady na údržbu. Z organizačného hľadiska firmy brzdí nedostatok zručností a rozpočtové obmedzenia s podielom zhodne 37 % či nízka dôvera zamestnancov s podielom 35 %.
Merateľné výsledky AI firmy zatiaľ zaznamenávajú najmä v oddeleniach predaja a nákupu (32 %), prevádzke (34 %) a IT (47 %).
„Prvá vlna prínosov AI sa najviditeľnejšie prejavuje v IT a prevádzke. Tieto oddelenia majú štruktúrované dáta a procesy vytvorené na meranie. Prvé úspechy prinášajú lepšiu kvalitu dát a nižšie prevádzkové náklady. Tieto prínosy však majú svoj strop. Väčšia príležitosť spočíva v nových príjmoch, nových produktoch a výhodnejšom konkurenčnom postavení. Väčšina organizácií v CEE túto hranicu ešte neprekročila,“ doplnil riaditeľ pre AI a dáta v PwC Slovensko Martin Srnka.