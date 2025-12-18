< sekcia Ekonomika
Odborník: Tender na stavbu D1 Turany - Hubová nemusel byť zrušený
Diaľničiari vyhlásili užšiu súťaž na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra v auguste 2024.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Užšia súťaž na výstavbu diaľnice D1 Turany - Hubová nemusela byť zrušená, keby Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upravila návrh zmluvy s budúcim zhotoviteľom. Pre TASR to uviedol riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej.
„Stačilo, aby počas námietkového konania NDS odstránila nesúlad úpravou zmluvy s možným budúcim úspešným uchádzačom tak, aby zmluva obsahovala aj podmienku dodržania kvalifikačnej podmienky v užšej súťaži,“ poznamenal Matej s tým, že zhotoviteľ musí vykonať aspoň 50 % prác vlastnými kapacitami.
Expert na dopravu súhlasí s rozhodnutím predsedu ÚVO Petra Kuboviča o zrušení uvedeného tendra, pretože bol porušený zákon o verejnom obstarávaní.
„Už pred vypísaním tejto užšej súťaže sme NDS upozornili na jej riziká. Pri takto zložitej stavbe sme odporúčali trojkolový súťažný dialóg, kde by k takejto situácii v prvom kole nedošlo, lebo by sa zmluva predkladala potencionálnym uchádzačom až v druhom kole pri predkladaní ponúk a technických riešení,“ priblížil Matej.
V súvislosti s prípravou nového verejného obstarávania na stavbu D1 Turany - Hubová očakáva, že sa NDS poučí zo svojej chyby a posledný nerozostavaný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami bude súťažiť na novo súťažným dialógom.
Diaľničiari vyhlásili užšiu súťaž na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra v auguste 2024. Súčasťou stavby budú tunely Korbeľka (5868 metrov) a Havran (2820 metrov). Predpokladaná cena prác plánovaných na sedem rokov pri vyhlásení súťaže predstavovala 1,473 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty.
Predseda ÚVO nariadil NDS súťaž zrušiť. Dôvodom bolo, že prísne požiadavky na skúsenosti dodávateľa s výstavbou tunela neboli premietnuté do zmluvných podmienok. Podľa úradu do súťaže by sa mohli prihlásiť iba záujemcovia, ktorí by ich museli splniť, ale podľa návrhu zmluvy by ich už pri výstavbe nemuseli dodržať. Úrad dodal, že takýto postup je neopodstatneným obmedzením hospodárskej súťaže.
