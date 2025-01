Odborník: Tento rok sa bude dariť automobilkám a energetike

Bratislava 25. januára (TASR) - Automobilový sektor bude pravdepodobne rovnako ako v minulom roku ťahúňom slovenskej ekonomiky. Rast v tomto roku by mohol vďaka spusteniu štvrtého bloku Mochoviec a zvýšením výroby v treťom bloku zaznamenať aj energetický sektor. Situácia by sa mohla zlepšiť taktiež v maloobchode a poľnohospodárstve. Informovala o tom nadnárodná spoločnosť Coface, ktorá zároveň upozornila na neistotu spojenú s nástupom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.



"Automobilovému priemyslu sa bude na Slovensku naďalej dariť. Ťaží z prítomnosti kvalifikovanej pracovnej sily, pričom výrobné náklady zostávajú nízke, a preto koncerny presúvajú výrobu práve sem. Slovensko tak môže v konečnom dôsledku profitovať z ťažkostí tohto odvetvia v Európe," uviedol Martin Procházka zo spoločnosti Coface.



Situácia by sa mala zlepšiť aj v iných sektoroch. Okrem energetického sektora odborník predpokladá rast aj v oblasti maloobchodu a poľnohospodárstva. Na druhej strane oživenie v sektore stavebníctva bude podľa neho pravdepodobne mierne a vystavené rizikám aj v tomto roku. Výkonnosť ostatných odvetví bude podľa odborníka do veľkej miery závisieť od rastu zahraničného dopytu, ktorý by mal vykázať oživenie. Trump však v tejto súvislosti predstavuje prvok neistoty, najmä v kontexte malej otvorenej ekonomiky, akou je Slovensko, dodal Procházka.



Ak však bude Európa vo zvýšenej miere nakupovať americkú energiu v podobe ropy a plynu, existuje podľa odborníka nádej, že clá na európsky tovar sa podarí zvrátiť. To by však viedlo k zníženiu európskeho prebytku v obchodnej bilancii so Spojenými štátmi, skonštatoval.



V oblasti bezpečnosti bude Trump okrem iného podľa odborníka očakávať, že európske štáty budú znášať veľkú časť nákladov na ukončenie konfliktu a obnovu Ukrajiny. "Aj na Slovensku však existujú firmy, ktoré budú profitovať z požiadaviek na väčšie európske zbrojenie, najmä ak sa im podarí napojiť na správne dodávateľské reťazce. Príchod Trumpa do Bieleho domu teda nemusí nevyhnutne znamenať katastrofu, ale miera neistoty je vysoká, pretože rozptyl toho, ako sa Trump môže skutočne zachovať, je veľký," uzavrel Procházka.