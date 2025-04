Odborník: Transakčná daň nebude na úkor ziskovosti developerov

Bratislava 5. apríla (TASR) - Transakčná daň, ktorá začala platiť 1. apríla 2025, môže skomplikovať podnikanie stavebnému sektoru, kde je v porovnaní s inými odvetviami vysoký počet transakcií. Developeri by však mali tento tlak ustáť, zhodnotila to spoločnosť Coface.



„Vzhľadom na parametre trhu možno očakávať, že náklady na túto daň sa premietnu do cien pre zákazníkov a nebudú na úkor ziskovosti developerov. Spoločnosti budú určite hľadať spôsoby, ako daň optimalizovať,“ upresnil Martin Procházka zo spoločnosti.



V prípade spôsobov optimalizácie dane je jednou z možností združovanie faktúr, ďalej zvyšovanie podielu hotovostných transakcií alebo presun sídla firmy do zahraničia. Odborník varoval, že združovanie platieb sa môže odraziť v požiadavkách na dlhšie splatnosti a vyššie úverové rámce, avšak cenou za túto formu optimalizácie je aj vyššie úverové riziko.



Stavebníctvo je podľa neho odvetvie s dlhodobo najvyššou mierou platobnej neschopnosti a oneskorených platieb. Vyššie kreditné riziko sa tak môže prejaviť v počte insolvencií. V súčasnosti však ešte nie je jasné, aké formy daňovej optimalizácie si firmy zvolia a v akom rozsahu. Procházka priblížil, že v niektorých prípadoch sa môže presun sídla firmy do zahraničia zdať ako optimálne riešenie.



Prípadné zdražovanie cien nehnuteľností v reakcii na transakčnú daň nevníma odborník ako nemožné, keďže vývoj cien sa nevymyká trendom v Európe. „Napriek zhoršenej dostupnosti hypoték a rastúcim cenám sa byty stále veľmi dobre predávajú, len štruktúra predaja sa mení v prospech investorov na úkor domácností. Ceny preto budú naďalej rásť, najmä vo väčších mestách, ktoré vďaka ponuke pracovných príležitostí podnecujú k sťahovaniu stále viac ľudí,“ dodal.