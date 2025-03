Odborník: Treba myslieť i na podmienky zdaňovania príjmov z investícií

Bratislava 25. marca (TASR) - Daňové priznanie podávajú mnohí ľudia, ktorí majú popri zamestnaní iné príjmy. Do tejto kategórie môžu patriť aj tí, ktorí svoje úspory zhodnocujú investovaním. Mali by preto myslieť na pravidlá, ktoré sú s tým spojené, upozornila investičná platforma Portu. Riadny termín na podanie daňového priznania uplynie budúci týždeň, v pondelok 31. marca.



Pri investovaní do tradičných podielových fondov je dôležité, či ide o slovenský alebo zahraničný fond. "Ak ide o prvú možnosť, výnosy sa zdaňujú sadzbou 19 % vo forme zrážky. Keď investor odpredá svoje podielové listy správcovskej spoločnosti, tá vypočíta výnos a z neho potrebnú sumu automaticky stiahne," priblížila spoločnosť. Týmto krokom môže považovať investor daň za vyrovnanú a daňové priznanie nemusí podávať.



Sú však prípady, kedy sa môže oplatiť dobrovoľné podanie priznania. Zrazená daň sa považuje za zaplatený preddavok a ten si následne možno odpočítať od dane vypočítanej v daňovom priznaní. "Výhodné je to vtedy, ak investor na predaji podielových listov jedného fondu zarobil, no na predaji iných prerobil. Vtedy si môže túto stratu voči zisku započítať a získať zaplatený preddavok, alebo jeho časť, späť," vysvetlila platforma.



Naopak, daňovému priznaniu sa nedá vyhnúť, ak ide o podielové listy zahraničnej spoločnosti. Vtedy totiž nedochádza k zdaneniu zrážkou a výnos z tejto investície je potrebný uviesť v priznaní ako príjem z kapitálového majetku.



Výnosy z cenných papierov, ktoré sú obchodované na burze a investor ich drží minimálne jeden rok, sú od daní oslobodené. Tento tzv. časový test sa týka aj ETF fondov, ktoré sa tiež obchodujú na burze. Ak však investor predá cenné papiere pred uplynutím jedného roka, musí počítať s podaním daňového priznania, zaplatením 19 % dane z výnosu aj 14 % zdravotných odvodov. Z výnosov nad úroveň 176,8-násobku platného životného minima, čo je aktuálne necelých 48.000 eur, je vyššia sadzba dane 25 %.



"Je tak zrejmé, že aj z daňového hľadiska sa oplatí investovať dlhodobo. Kto nemusí, nemal by peniaze vyberať už po niekoľkých mesiacoch. V opačnom prípade nemôže ročný časový test využiť," zdôraznil analytik Portu Marek Malina. Ak investor podmienky ročného časového testu nedodrží, môže si v daňovom priznaní uplatniť aspoň všeobecné daňové oslobodenie tzv. ostatných príjmov do výšky 500 eur.



Okrem príjmov z predaja môže portfólio investora prinášať príjmy aj v podobe dividend alebo úrokov plynúcich z držania cenných papierov. Ak ide o príjmy zo zahraničia, tie sa najprv dania sadzbou určenou zmluvným vzťahom medzi SR a príslušnou krajinou, tzv. zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia. "Spravidla sú tieto dane zaplatené formou zrážkovej dane v štáte zdroja príjmu. Ak boli dividendy zdanené v zahraničí, investor si túto daň započíta voči dani splatnej na Slovensku, aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu," priblížila spoločnosť. Následne sa z týchto príjmov musia zaplatiť aj odvody na zdravotné poistenie.