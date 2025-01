Odborník: Trh s komoditami môže byť v tomto roku ohrozený

Bratislava 20. januára (TASR) - Neistá situácia v globálnom meradle môže v tomto roku vytvoriť náročné obchodné a investičné prostredie pre komodity. Ide najmä o avizované americká clá a odvetné reakcie na ne zo strany iných štátov, predovšetkým Číny. Okrem toho bude mať vplyv vývoj amerického dolára, smerovanie krátkodobých sadzieb v USA a výnosy, uviedol v pondelok komoditný stratég Saxo bank Ole Hansen.



"Tieto udalosti by mohli vyvíjať tlak na ropu, ktorá je závislá od ekonomického rastu a niektoré priemyselné kovy s relatívne pohodlnými ponukovo-dopytovými bilanciami. Na druhej strane môžu naďalej podporovať komodity s napätou ponukou vrátane mäkkých komodít, ako je káva, kakao a potenciálne aj cukor, kovy ako meď, hliník a striebro potrebné na energetickú transformáciu. Do tejto skupiny patrí aj zlato vzhľadom na jeho pokračujúcu schopnosť priťahovať dopyt od investorov menej citlivých na úrokové sadzby a dolár," vysvetlil Hansen.



Vo všeobecnosti očakáva vývoj, ktorý bude naďalej priťahovať dopyt od investorov hľadajúcich diverzifikáciu a ochranu pred infláciou. Ďalším faktorom by mohla byť očakávaná výkonnosť indexu Bloomberg Commodity na podobnej úrovni ako minulý rok, keď index dosiahol zisk na úrovni 5,4 %, doplnil odborník.



Banka udržiava optimistický výhľad pre priemyselné kovy, ktoré v súčasnosti podporujú energetickú transformáciu, predovšetkým meď a hliník. Tie by mali byť poháňané investíciami do energetickej siete a rýchlym rastom inštalácií obnoviteľných zdrojov energie. Na druhej strane, banka vidí obmedzený potenciál pre kovy závislé od dopytu stavebného sektora, ako je železná ruda a oceľ, ktoré môžu naďalej trpieť z dôvodu stagnujúcej stavebnej expanzie v Číne.



Spomaľovanie rastu dopytu v Číne a rastúca produkcia mimo krajín zoskupenia OPEC+ podľa banky pravdepodobne obmedzí potenciál na vzostup cien ropy v tomto roku. Ceny amerického zemného plynu by mali na druhej strane vzrásť, keďže dopyt po elektrickej energii naďalej akceleruje na celom svete. "Okrem toho sa zemný plyn čoraz viac považuje za most medzi tradičnými palivami, ako je uhlie, a obnoviteľnými zdrojmi energie. Keďže výroba obnoviteľnej energie je v dôsledku závislosti od poveternostných podmienok volatilná, očakáva sa rast kapacít výroby elektriny práve zo zemného plynu," doplnila Saxo bank.