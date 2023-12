Odborník: V konsolidačnom balíku sú i pozitíva, no celkovo je škodlivý

Bratislava 7. decembra (TASR) - Vo vládou avizovaných konsolidačných opatreniach je niekoľko pozitívnych prvkov. Celkové nastavenie balíka je však škodlivé, myslí si daňová odborníčka a partnerka medzinárodnej poradenskej spoločnosti Grant Thornton Silvia Hallová.



"Namiesto, aby vláda zmenami v oblasti daní a odvodov uľahčila firmám podnikanie, zabezpečila vyššiu medzinárodnú konkurencieschopnosť Slovenska a podporila prechod na znalostnú ekonomiku, urobila pravý opak. Zásadným problémom je ďalšie zvýšenie ceny práce, ktorá je na Slovensku dlhodobo najvyššia v celom regióne vrátane Rakúska a Nemecka," priblížila Hallová.



Medzi správne opatrenia zaradila znovuzavedenie daňových licencií. "Na Slovensku vo všeobecnosti neexistuje všeobecné povedomie o tom, že platiť dane je normálne. V tejto situácii sú daňové licencie efektívnym nástrojom, ako by každý podnikateľ, aj ten v strate, platil aspoň minimálnu daň za služby štátu," vysvetlila.



Krok správnym smerom je podľa nej tiež výraznejšie zdanenie negatívnych externalít, ako napríklad vyššia daň z tabaku, zrušenie zníženej sadzby dane na alkohol v gastrosektore, či plánované zavedenie spotrebnej dane zo sladených nápojov. "Príklad Rakúska ukazuje, že vyššie zdanenie rizikového správania s dopadom na rast výdavkov napríklad v zdravotníctve sa dá skombinovať s environmentálnymi daňami a poplatkami. Uvidíme, či sa slovenská vláda odhodlá do budúcnosti aj na zmeny smerom k environmentálnym daniam," doplnila odborníčka.



Najhorším opatrením konsolidačného balíka je podľa nej zníženie odvodov do 2. dôchodkového piliera. "Štát tak nielen opäť berie peniaze budúcim dôchodcom, ale kvôli novým výdavkom pre aktuálnych dôchodcov ohrozuje stabilitu celého dôchodkového systému do budúcna. Vláda sťažila budúcim vládam riešenie udržateľnosti dôchodkového systému," myslí si Hallová.



Nesprávne je podľa nej tiež zvýšenie sadzby zdravotných odvodov. Aj keď nárast z 10 na 11 % z hrubej mzdy nevyzerá dramaticky, je to krok nesprávnym smerom. Slovensko má totiž dlhodobo najvyššie odvodové zaťaženie nielen v porovnaní s ostatnými krajinami V4, ale aj s Rakúskom či Nemeckom. Medzi negatívne opatrenia zaradila odborníčka aj rozšírenie zvýhodnenia mikrodaňovníkov a zvýšenie dane z dividend.



Na druhej strane, v balíku na ozdravenie verejných financií podľa Hallovej viaceré opatrenia chýbajú. Očakávala by napríklad zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH), naviazanie nezdaniteľnej časti základu dane na priemernú mzdu, zrušenie rekreačných poukazov či zúčtovanie sociálnych odvodov a limit pri zdravotných odvodoch.



Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií schválila vláda tento týždeň. V budúcom roku má do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu. Parlament o ňom rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Schváliť ho musí ešte pred rokovaním o štátnom rozpočte na budúci rok.