< sekcia Ekonomika
Odborník: Verdikt Fedu ovplyvní cez kurzové pohyby aj slovenské firmy
Predstava, že slovenské podniky sú vďaka používaniu eura voči globálnym menovým otrasom imúnne, je omyl, tvrdí.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Predstava, že slovenské podniky sú vďaka používaniu eura voči globálnym menovým otrasom imúnne, je omyl. Nadchádzajúce zasadnutie Americkej centrálnej banky (Fed) v stredu večer stavia slovenské firmy pred dve veľké výzvy. V hre nie je len kurz eura voči doláru, ale predovšetkým stabilita na trhoch okolitých štátov, teda Česka, Poľska a Maďarska, kam smeruje zásadná časť slovenského zahraničného obchodu. Upozornil na to v aktuálnom komentári Patrik Biňovský, podpredseda predstavenstva spoločnosti Akcenta, ktorá sa špecializuje na devízové operácie.
Možnosť, že úrokové sadzby Fedu zostanú dlhší čas vysoké, alebo dokonca ešte vzrastú, upevňuje podľa neho pozíciu amerického dolára ako globálneho „bezpečného prístavu“. Silnejší dolár pritom znamená pre slovenské podniky priame zdraženie kľúčových komodít, energií a komponentov nakupovaných v americkej mene.
„Tento tlak na dovoznú infláciu zároveň zväzuje ruky Európskej centrálnej banke (ECB). Zástupcovia ECB, vrátane guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra, v tejto súvislosti varujú, že v prípade pretrvávajúcich inflačných tlakov bude musieť ECB úrokové sadzby ešte zvýšiť,“ pripomenul Biňovský.
Často opomínané riziko sa podľa neho týka obchodu so susednými krajinami. Skoro polovica slovenského zahraničného obchodu totiž smeruje na trhy mimo eurozóny, pričom Česko, Poľsko a Maďarsko patria k vôbec najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska. Ich meny pritom reagujú na kroky Fedu a globálne prelievanie kapitálu s vysokou citlivosťou a výkyvy ich kurzov voči euru vytvárajú pre slovenských exportérov aj importérov značnú neistotu, upozornil odborník.
„Mnoho slovenských firiem žije v presvedčení, že keď fakturujú v eurách, menové riziko sa ich netýka. Je to však optický klam. Ak nakupujete energie či suroviny v dolároch alebo predávate partnerom v Česku, Poľsku či Maďarsku, volatilitu vyvolanú Fedom pocítite veľmi rýchlo. Silný dolár zdražuje vstupy a výkyvy mien našich susedov ohrozujú dojednané obchody,“ doplnil Biňovský.
Možnosť, že úrokové sadzby Fedu zostanú dlhší čas vysoké, alebo dokonca ešte vzrastú, upevňuje podľa neho pozíciu amerického dolára ako globálneho „bezpečného prístavu“. Silnejší dolár pritom znamená pre slovenské podniky priame zdraženie kľúčových komodít, energií a komponentov nakupovaných v americkej mene.
„Tento tlak na dovoznú infláciu zároveň zväzuje ruky Európskej centrálnej banke (ECB). Zástupcovia ECB, vrátane guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra, v tejto súvislosti varujú, že v prípade pretrvávajúcich inflačných tlakov bude musieť ECB úrokové sadzby ešte zvýšiť,“ pripomenul Biňovský.
Často opomínané riziko sa podľa neho týka obchodu so susednými krajinami. Skoro polovica slovenského zahraničného obchodu totiž smeruje na trhy mimo eurozóny, pričom Česko, Poľsko a Maďarsko patria k vôbec najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska. Ich meny pritom reagujú na kroky Fedu a globálne prelievanie kapitálu s vysokou citlivosťou a výkyvy ich kurzov voči euru vytvárajú pre slovenských exportérov aj importérov značnú neistotu, upozornil odborník.
„Mnoho slovenských firiem žije v presvedčení, že keď fakturujú v eurách, menové riziko sa ich netýka. Je to však optický klam. Ak nakupujete energie či suroviny v dolároch alebo predávate partnerom v Česku, Poľsku či Maďarsku, volatilitu vyvolanú Fedom pocítite veľmi rýchlo. Silný dolár zdražuje vstupy a výkyvy mien našich susedov ohrozujú dojednané obchody,“ doplnil Biňovský.