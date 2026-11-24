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Odborník: Vianočné darčeky na úver môžu skomplikovať hypotéku
Dlh môže vzniknúť aj v internetovom obchode, ak nakupujúci využije možnosť zaplatiť za nákup neskôr alebo si platbu rozdeliť na splátky.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - V období pred vianočnými sviatkami niektoré domácnosti minú viac ako plánovali a chýbajúce peniaze si požičiavajú. Pomáhajú si napríklad povoleným prečerpaním účtu, kreditnou kartou či odloženou platbou pri nákupe v e-shope. Hoci sa tieto možnosti môžu zdať výhodné, každá má svoje riziká a v budúcnosti môžu skomplikovať aj čerpanie hypotéky, upozornil odborník na financie zo spoločnosti Fingo.sk Zoltán Čikes.
„Požičiavať si na darčeky sa neoplatí. Radosť z nich trvá krátko, no dlh môžete splácať ešte celé mesiace. Pôžička môže mať zmysel pri veciach, ktoré vám slúžia dlhodobo, napríklad pri bývaní alebo aute, ktoré potrebujete na cestu do práce,“ zhodnotil.
Poukázal na to, že úrok pri povolenom prečerpaní účtu sa pohybuje okolo 20 % ročne. Ak teda dlžník zostane v mínuse celý rok, na úrokoch zaplatí približne pätinu vyčerpanej sumy. „Povolené prečerpanie funguje inak ako klasická pôžička. Kým limit nečerpáte, úroky neplatíte. Úrok začína nabiehať, keď sa na účte dostanete pod nulu, a počíta sa z vyčerpanej sumy za každý deň v mínuse. Rozhodujúce je, koľko peňazí vyčerpáte a ako dlho zostanete v mínuse,“ vysvetlil odborník.
Kreditné karty mávajú aj bezúročné obdobie, ktoré trvá zvyčajne 40 až 55 dní. Ak v stanovenej lehote klient splatí celú dlžnú sumu za nákupy, úrokom sa spravidla vyhne. „Výnimkou je hotovosť. Za výber z kreditnej karty si banka zvyčajne účtuje poplatok. Bezúročné obdobie sa na takýto výber spravidla nevzťahuje, preto úroky nabiehajú od prvého dňa,“ priblížil Čikes.
Problémom podľa neho je, že povolené prečerpanie ani kreditná karta nemajú pevný splátkový kalendár, ktorý by nútil dlžníka dlh postupne znižovať. Ak pri kreditnej karte spláca iba minimálnu sumu alebo pri povolenom prečerpaní zostáva v mínuse, úroky môžu nabiehať ďalej.
Odborník zároveň pripomenul, že povolené prečerpanie ani kreditná karta nezmiznú z úverového registra len preto, že ich klient prestane používať. Aj nevyčerpaný úverový limit môže pri žiadosti o hypotéku znížiť sumu, ktorú banka záujemcovi požičia.
„Povolené prečerpanie aj kreditná karta sú úverové produkty s obnovovaným úverovým rámcom, preto sa evidujú v úverovom registri. Vysoké limity môžu znížiť sumu, ktorú banka klientovi poskytne na hypotéku či spotrebný úver, aj keď ich vôbec nevyužíva,“ upozornil Čikes.
Dlh môže vzniknúť aj v internetovom obchode, ak nakupujúci využije možnosť zaplatiť za nákup neskôr alebo si platbu rozdeliť na splátky. „Takýto spôsob platenia je rizikový najmä vtedy, keď ho človek využíva na nákupy, ktoré si inak nemôže dovoliť. Vytvárate si záväzky, pri ktorých dnes neviete, či ich v budúcnosti dokážete splatiť. Neviete, či dostanete očakávanú odmenu, neprídete o prácu alebo nebudete práceneschopní. Stačí jeden nevyhnutný výdavok, napríklad oprava auta či bytu, a vaša finančná situácia sa môže skomplikovať,“ doplnil odborník.
„Požičiavať si na darčeky sa neoplatí. Radosť z nich trvá krátko, no dlh môžete splácať ešte celé mesiace. Pôžička môže mať zmysel pri veciach, ktoré vám slúžia dlhodobo, napríklad pri bývaní alebo aute, ktoré potrebujete na cestu do práce,“ zhodnotil.
Poukázal na to, že úrok pri povolenom prečerpaní účtu sa pohybuje okolo 20 % ročne. Ak teda dlžník zostane v mínuse celý rok, na úrokoch zaplatí približne pätinu vyčerpanej sumy. „Povolené prečerpanie funguje inak ako klasická pôžička. Kým limit nečerpáte, úroky neplatíte. Úrok začína nabiehať, keď sa na účte dostanete pod nulu, a počíta sa z vyčerpanej sumy za každý deň v mínuse. Rozhodujúce je, koľko peňazí vyčerpáte a ako dlho zostanete v mínuse,“ vysvetlil odborník.
Kreditné karty mávajú aj bezúročné obdobie, ktoré trvá zvyčajne 40 až 55 dní. Ak v stanovenej lehote klient splatí celú dlžnú sumu za nákupy, úrokom sa spravidla vyhne. „Výnimkou je hotovosť. Za výber z kreditnej karty si banka zvyčajne účtuje poplatok. Bezúročné obdobie sa na takýto výber spravidla nevzťahuje, preto úroky nabiehajú od prvého dňa,“ priblížil Čikes.
Problémom podľa neho je, že povolené prečerpanie ani kreditná karta nemajú pevný splátkový kalendár, ktorý by nútil dlžníka dlh postupne znižovať. Ak pri kreditnej karte spláca iba minimálnu sumu alebo pri povolenom prečerpaní zostáva v mínuse, úroky môžu nabiehať ďalej.
Odborník zároveň pripomenul, že povolené prečerpanie ani kreditná karta nezmiznú z úverového registra len preto, že ich klient prestane používať. Aj nevyčerpaný úverový limit môže pri žiadosti o hypotéku znížiť sumu, ktorú banka záujemcovi požičia.
„Povolené prečerpanie aj kreditná karta sú úverové produkty s obnovovaným úverovým rámcom, preto sa evidujú v úverovom registri. Vysoké limity môžu znížiť sumu, ktorú banka klientovi poskytne na hypotéku či spotrebný úver, aj keď ich vôbec nevyužíva,“ upozornil Čikes.
Dlh môže vzniknúť aj v internetovom obchode, ak nakupujúci využije možnosť zaplatiť za nákup neskôr alebo si platbu rozdeliť na splátky. „Takýto spôsob platenia je rizikový najmä vtedy, keď ho človek využíva na nákupy, ktoré si inak nemôže dovoliť. Vytvárate si záväzky, pri ktorých dnes neviete, či ich v budúcnosti dokážete splatiť. Neviete, či dostanete očakávanú odmenu, neprídete o prácu alebo nebudete práceneschopní. Stačí jeden nevyhnutný výdavok, napríklad oprava auta či bytu, a vaša finančná situácia sa môže skomplikovať,“ doplnil odborník.