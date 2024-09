Odborník: Mohlo by dôjsť k zavedeniu dodatočnej dane pre miliardárov

Bratislava 13. septembra (TASR) - Finanční úradníci z najväčších ekonomík sveta, združenia krajín G20, začali na jar tohto roku rokovania o zavedení globálnej minimálnej dane pre miliardárov. Daň pre bohatých by sa tak mohla pohybovať okolo úrovne dvoch percent, informoval v piatok vedúci obchodu finančnej spoločnosti Fichtner Wealth Managers Josef Podlipný.



"Superbohatí platia vo veľkých krajinách na daniach oveľa menšiu časť svojich príjmov ako obyčajní ľudia. Ich bohatstvo je zdanené len minimálne, prakticky len v rozmedzí 0 až 0,5 percenta. Súčasne médiá upozorňujú aj na ich sťahovanie do krajín s nižšími sadzbami, čo vlády pripravuje o potrebné príjmy v čase prudko rastúcich dlhov," priblížil odborník.



Jedným z kľúčových aspektov pri výbere takýchto daní by podľa neho bola transparentnosť. Bolo by potrebné zaistiť jasnú a otvorenú komunikáciu v súvislosti s tým, ako by takto získané finančné prostriedky boli v rámci verejných financií využívané. Miliardári by mohli byť súčasťou rozhodovacieho procesu týkajúceho sa prerozdeľovania takto zdaneného bohatstva. To by mohlo zvýšiť ich motiváciu odvádzať nové dane a taktiež ich aktívnu účasť na podpore miestnych projektov a komunít.



"Ekonomický model ocenenia majetku musí tiež rešpektovať potrebu zachovania jeho hodnoty. Daňový základ by mal zohľadniť účelne vynaložené náklady, ktoré sú potrebné na udržanie hodnoty majetku. Tým by sa zabezpečilo, že majetní jedinci nebudú znevýhodnení, a že ich bohatstvo nebude umelo znižované nespravodlivým zdanením," upozornil Podlipný.



Globálna minimálna daň pre miliardárov je podľa neho komplexný a náročný projekt, pri ktorom je potrebné zvážiť mnoho faktorov. Iba v prípade, že bude zaistená transparentnosť, možnosť ovplyvnenia využitia časti odvedenej dane a spravodlivé ocenenie majetku, bude dosiahnutý efektívny daňový systém, uzavrel odborník.