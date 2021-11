Odborník: Za nárastom hekerov je aj presun firiem do online priestoru

Bratislava 23. novembra (TASR) - Za nárastom hekerských útokov počas pandémie je aj presun aktivít firiem do online prostredia, myslí si odborník na kyberbezpečnosť Daniel Suchý. Pri kyberútokoch je podľa neho dôležitá prevencia, ale aj včasné odhalenie.



"Pandémia spôsobila revolúciu pri prechode firiem z analógového sveta do online prostredia. Firmy, ktoré zmeny plánujú na mesiace až roky, boli nútené robiť zmeny rýchlo, čo so sebou prináša aj chyby. Práve tie sa snažia využívať hekeri, ktorých cieľom je primárne obohatiť sa," vysvetlil odborník spoločnosti Aliter Technologies.



Útočníci svoje úsilie podľa Suchého orientujú tam, kde vidia potenciál zisku. "Je to mýtus, že sa hekeri zaujímajú o bežných ľudí, práve naopak, vo väčšine prípadov útočia na firmy či inštitúcie, využívajú pritom buď zraniteľnosť v systéme či napríklad aj nedostatočné zabezpečenie zamestnancov, ktorí pracujú z domu," vysvetlil. Časté sú najmä ransomware útoky, keď heker zašifruje firme dáta a potom za ne požaduje výkupné.



Pri kyberútokoch je dôležité predvídať, zdôrazňuje odborník. "Nemali by sme podceňovať hrozby, ale preventívne sa chrániť, existujú mnohé riešenia, ktoré sú výrazne lacnejšie v porovnaní s odstraňovaním škôd po hekeroch, dôležitá je aj edukácia zamestnancov a pravidelné zálohovanie dát," upozornil.



Prípadný útok je tiež dôležité včas odhaliť. "Skutočnosť, že firma má prísne bezpečnostné opatrenia, ešte neznamená, že sa nestane terčom útoku. Dôležité je, aby takýto útok vedela odhaliť, eliminovať a následne sa napríklad formou zálohy vrátiť do stavu podobnému alebo lepšiemu ako pred útokom," povedal Suchý.