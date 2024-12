Odborník: Za pokles cien zelených záruk môže nárast fotovoltiky

Bratislava 6. decembra (TASR) - Ceny zelených záruk klesli pod hranicu jedného eura, dôvodom je nárast fotovoltiky vo firmách. Firmy na Slovensku si vo väčšej miere zabezpečujú obnoviteľné zdroje sami. Upozornil na to odborník na energetiku a obchodný riaditeľ spoločnosti Fuergy Vladimír Miškovský.



"Za poklesom záujmu o certifikáty, a tým aj za výrazným znížením cien záruk, vidím výrazný nárast inštalovaného výkonu obnoviteľných zdrojov na Slovensku najmä vo firmách. Je dobrou správou, že čoraz väčšia skupina obyvateľov a firiem uprednostňuje vlastné obnoviteľné zdroje a čo najvyššiu samospotrebu na úkor nákupu elektriny od obchodníkov," uviedol Miškovský.



Za 18 mesiacov podľa údajov z aukcie Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) klesla cena záruk o 90 %. Pri poslednej aukcii organizátor znížil vyvolávaciu cenu na 40 centov za megawatthodinu (MWh), čo bola polovica z ceny predchádzajúcej aukcie zo začiatku novembra, pri ktorej sa nepredali všetky ponúkané záruky pôvodu. Zároveň OKTE znížila aj ponúkaný objem záruk.



"Pri aukcii dosiahla v priemere cena certifikátu preukazujúceho obnoviteľný pôvod elektriny iba 82 centov, čo je pokles až o tretinu oproti predchádzajúcej aukcii s cenou 1,25 eura. Potvrdzuje sa tým klesajúci trend z predchádzajúcich mesiacov. Ceny záruk pôvodu pritom klesajú výrazne už od mája 2023. Vtedy priemerná cena certifikátu zobchodovaného v aukcii dosiahla 7,27 eura, kým vo februári tohto roka klesla pod dve eurá a dnes premiérovo klesla pod hranicu jedného eura," priblížil Miškovský.



Vlastný zdroj obnoviteľnej energie je podľa neho v súčasnosti pre firmy finančne najzaujímavejším spôsobom, ako ušetriť na elektrickej energii, keďže návratnosť sa pri kombinácii fotovoltiky a smart batériového úložiska pohybuje okolo štyroch rokov. Na Slovensku sa podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu zvýšil vlani celkový inštalovaný výkon solárnych elektrární o takmer polovicu na 840 megawattov a fotovoltika má na inštalovanej kapacite obnoviteľných zdrojov podiel 23 %. Väčšina nových zdrojov pribudla vo firmách, ktoré vo väčšej miere inštalujú súbežne s fotovoltikou aj batériové úložiská. Tie následne zvyšujú objem vyrobenej elektriny, ktorý dokážu firmy využiť vo svojej vlastnej prevádzke.



Miškovský dodal, že firmy s vlastnou fotovoltikou často riešia aj problém so zápornými cenami elektriny. Počet hodín so zápornou cenou, keď musí výrobca platiť odberateľovi za to, že odoberie jeho elektrinu zo siete, podľa neho prudko narastá. Kým v roku 2021 sa vyskytlo iba 24 hodín so zápornou cenou elektriny, v tomto roku to bolo už 288 hodín. Najnižšia doteraz zaznamenaná cena na slovenskom trhu dosiahla -146 eur za MWh, avšak perspektívne môže v budúcnosti dosahovať aj -160 eur. Zápornými cenami elektriny sú najviac ohrozené firmy s predimenzovanou fotovoltikou.