Odborník: Zálohovanie dát je kľúčové pre kyberbezpečnosť firiem

Bratislava 31. januára (TASR) - Správa Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) ukázala, že podniky v poslednom období najčastejšie zasiahli kybernetické hrozby, akými sú ransomvér či útoky na dostupnosť služieb. Kľúčové je preto spoľahlivé zálohovanie a rýchla obnova dát. Upozornila na to v piatok spoločnosť Slovak Telekom.



"Dáta sú jedným z najcennejších aktív každej spoločnosti. Bohužiaľ, väčšina firiem ich ochranu vníma ako druhoradú úlohu - až kým ich nezastihne incident, na ktorý nie sú pripravené," uviedol šéf technologickej bezpečnosti v spoločnosti Tomáš Masný.



Spoločnosť poukázala aj na to, že počet kybernetických útokov v EÚ v prvej polovici vlaňajška vzrástol o 35 %. Okrem toho očakávaný nárast počtu IoT zariadení (IoT = Internet of Things, internet vecí) na 41 miliárd do roku 2025 ešte viac rozširuje priestor pre zraniteľnosti a kybernetické útoky. "Kybernetické útoky už nie sú problémom len veľkých korporácií. Čoraz častejšie sú terčom aj malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočne robustnú ochranu," dodal riaditeľ divízie firemných zákazníkov spoločnosti Peter Laco.



Spoločnosť zároveň upozornila na phishingové podvody, pri ktorých v súčasnosti útočníci využívajú aj umelú inteligenciu (AI). S jej pomocou dokážu vytvoriť personalizované správy, ktoré vyzerajú ako od nadriadeného alebo banky. "Jedna takáto správa a vaše dáta môžu byť v rukách niekoho iného," dodal Masný s tým, že phishing už nie je amatérska taktika, ale sofistikovaný nástroj, ktorý môže ochromiť biznis v priebehu sekúnd.



Spoľahlivé zálohovanie a rýchla obnova dát sú preto podľa spoločnosti základom kontinuity podnikania. Podniky, ktoré stratia dôležité dáta bez zálohy, sú podľa Masného natoľko existenčne ohrozené, že im hrozí aj riziko krachu. "Zálohy sa tak môžu vyplatiť aj v prípade kybernetických útokov, keď zohrávajú veľkú rolu pri rýchlejšej obnove podnikania," uzavrela spoločnosť.