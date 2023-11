Odborník: Zlá inštalácia fotovoltiky nešetrí, ale zvyšuje spotrebu

Bratislava 2. novembra (TASR) - Fotovoltika môže pri neodbornej inštalácii priniesť opak úspory energie a nižších účtov za elektrinu. Jej kvalitná inštalácia však dokáže náklady za elektrickú energiu znížiť až na polovicu. Fotovoltická elektráreň (FVE) s ilustračnou hodnotou 6000 eur dokáže ročne vyprodukovať hodnotu v cene energií až 800 eur, čo predstavuje zhodnotenie investície až o 13 %, upozornila spoločnosť Heat Decor.



"Pravidelne sa stretávame s rovnakými chybami, ako napríklad nedodržané vzdialenosti polohy zvodov bleskozvodu k panelom, nesprávne nainštalované prepäťové ochrany alebo neodborne vykonaná odborná prehliadka a skúška celého fotovoltického systému," uviedol Peter Brieška z Heat Decor. Odstránenie týchto nedostatkov podľa neho nie je jednoduché a investíciu do FVE predražuje.



Po montáži je potrebné kontaktovať distribučnú spoločnosť so žiadosťou o výmenu elektromera. "Toto je veľmi dôležitá fáza, na ktorú niektorí domáci majstri často zabúdajú alebo o nej nevedia. Ak by fotovoltika bola spustená ešte predtým, vyrobená elektrická energia by sa započítavala do spotreby a vy by ste namiesto úspory dosiahli zvýšenie spotreby," doplnil.



Pri FVE je pre šetrenie nákladov podľa Briešku potrebné dodržiavať princípy spotreby elektrickej energie. Odporúča preto používať spotrebiče s vysokým odberom energie ako umývačku riadu, práčku, sušičku či ohrev vody práve vtedy, keď fotovoltika vyrába energiu, teda počas toho, keď svieti slnko.



"Celú vyrobenú energiu fotovoltikou nie je možné spotrebovať, prebytky však môžete využívať troma spôsobmi - virtuálnou batériou, akumulačnou nádržou alebo klasickou batériou," vysvetlil. Najlacnejším variantom využívania prebytkov energie vyrobenej FVE je podľa Briešku práve virtuálna batéria.



"Nevýhodou je, že si môžeme vybrať iba komoditu, teda elektrinu, ktorú sme odovzdali, a za distribúciu musíme zaplatiť. Ide aktuálne až o približne polovicu fakturovaných nákladov. Ak vygenerujeme za rok 2 megawatthodiny (MWh) prebytkov a vezmete si ich späť, tak vás to bude stáť približne 200 eur. Z tohto dôvodu je nevýhodné stavať FVE s príliš vysokým výkonom (10 kilowatt peakov a viac), ktorá generuje veľa prebytkov," priblížil.



Najvyššiu energetickú sebestačnosťou podľa neho ponúka klasická batéria. "Jej cena je však vysoká, takže nemá zmysel hovoriť o návratnosti investície do fotovoltiky," vysvetlil. Akumulačná nádrž je podľa neho vhodná najmä tam, kde sa teplá voda využíva vo veľkom množstve. "Nevýhodou je, že tento systém si vyžaduje veľkú nádrž, pričom sa teplota vody pohybuje od 40 do 80 stupňov Celzia a energia sa nedá spätne využiť ako elektrická," uzavrel Brieška.