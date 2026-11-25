< sekcia Ekonomika
Odborník: Zľava zákazníka priláka, komplikovaný nákup ho môže odradiť
Problémom môžu byť nielen dlhé formuláre, ale aj vyskakovacie ponuky a chatovacie okná, ktoré prekrývajú obsah alebo ovládacie prvky.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - E-shopy by pred Black Friday nemali venovať pozornosť len zľavovej ponuke, ale aj jednoduchému dokončeniu objednávky. Povinná registrácia, zdĺhavé formuláre či neprehľadný výber výdajného miesta môžu zákazníka zastaviť tesne pred zaplatením. Za dôležitú považuje veľká väčšina pravidelných online zákazníkov aj informáciu, kto im zásielku doručí. Uviedla to spoločnosť Upgates, ktorá vyvíja platformu pre e-shopy.
Black Friday je pre mnohých Slovákov výbornou príležitosťou nakúpiť vianočné darčeky aj niečo pre seba. Akciové ceny a samotný záujem spotrebiteľov ale nemusia viesť k dokončeniu objednávky. Podľa spoločnosti Upgates môže zákazníka odradiť nákupný proces, ktorý od neho vyžaduje zbytočné úsilie alebo mu neposkytne potrebné informácie včas.
„Cena môže zákazníka priviesť do e-shopu, no pri dokončení nákupu vstupujú do hry aj dôvera a pohodlie. Obchodník by mal zákazníkovi cestu k objednávke čo najviac uľahčiť. Ak musí spotrebiteľ vypĺňať zbytočné údaje, povinne si vytvárať účet alebo sa komplikovane preklikávať k doprave a platbe, vznikajú prekážky práve vo chvíli, keď už má o tovar záujem,“ vysvetlil Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.
Osobitnú pozornosť si podľa Benatzkeho zaslúži nákup z mobilného telefónu. Problémom môžu byť nielen dlhé formuláre, ale aj vyskakovacie ponuky a chatovacie okná, ktoré prekrývajú obsah alebo ovládacie prvky. „Majiteľ e-shopu by si mal na telefóne prejsť celú objednávku očami zákazníka. Od vloženia produktu do košíka cez výber výdajného miesta až po zaplatenie. Tak najľahšie odhalí, kde sa nákup komplikuje a ktoré kroky by sa dali zjednodušiť. To platí aj pri spôsobe platby, kde by e-shop mal ponúkať možnosti, ktoré môžu uľahčiť platenie z telefónu,“ poznamenal. Podstatnou súčasťou nákupu na slovenskom trhu je výber doručenia.
„Vysoké nároky slovenských spotrebiteľov vytvárajú tlak na e-shopy, aby čo najviac zjednodušili výber odberného miesta alebo samoobslužného boxu a zároveň jasne komunikovali cenu dopravy, dostupnosť tovaru a predpokladaný termín doručenia ešte pred potvrdením objednávky. Prehľadný výber doručenia a zrozumiteľné informácie by ale dnes už mali byť prirodzenou súčasťou ponuky,“ povedal Benatzky.
„Obchodníkom odporúčame sa sústrediť aj na zákazníkov, ktorí ich už poznajú a majú s nimi dobrú skúsenosť. Umelo vytváraný časový tlak, nejasné poplatky či automaticky pridané platené služby môžu zákazníka zneistiť. Naopak, jasná ponuka a pohodlný nákup sú spôsobom, ako nadobudnutý vzťah rozvíjať aj počas zľavovej sezóny,“ uzatvoril Benatzky.
Black Friday je pre mnohých Slovákov výbornou príležitosťou nakúpiť vianočné darčeky aj niečo pre seba. Akciové ceny a samotný záujem spotrebiteľov ale nemusia viesť k dokončeniu objednávky. Podľa spoločnosti Upgates môže zákazníka odradiť nákupný proces, ktorý od neho vyžaduje zbytočné úsilie alebo mu neposkytne potrebné informácie včas.
„Cena môže zákazníka priviesť do e-shopu, no pri dokončení nákupu vstupujú do hry aj dôvera a pohodlie. Obchodník by mal zákazníkovi cestu k objednávke čo najviac uľahčiť. Ak musí spotrebiteľ vypĺňať zbytočné údaje, povinne si vytvárať účet alebo sa komplikovane preklikávať k doprave a platbe, vznikajú prekážky práve vo chvíli, keď už má o tovar záujem,“ vysvetlil Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.
Osobitnú pozornosť si podľa Benatzkeho zaslúži nákup z mobilného telefónu. Problémom môžu byť nielen dlhé formuláre, ale aj vyskakovacie ponuky a chatovacie okná, ktoré prekrývajú obsah alebo ovládacie prvky. „Majiteľ e-shopu by si mal na telefóne prejsť celú objednávku očami zákazníka. Od vloženia produktu do košíka cez výber výdajného miesta až po zaplatenie. Tak najľahšie odhalí, kde sa nákup komplikuje a ktoré kroky by sa dali zjednodušiť. To platí aj pri spôsobe platby, kde by e-shop mal ponúkať možnosti, ktoré môžu uľahčiť platenie z telefónu,“ poznamenal. Podstatnou súčasťou nákupu na slovenskom trhu je výber doručenia.
„Vysoké nároky slovenských spotrebiteľov vytvárajú tlak na e-shopy, aby čo najviac zjednodušili výber odberného miesta alebo samoobslužného boxu a zároveň jasne komunikovali cenu dopravy, dostupnosť tovaru a predpokladaný termín doručenia ešte pred potvrdením objednávky. Prehľadný výber doručenia a zrozumiteľné informácie by ale dnes už mali byť prirodzenou súčasťou ponuky,“ povedal Benatzky.
„Obchodníkom odporúčame sa sústrediť aj na zákazníkov, ktorí ich už poznajú a majú s nimi dobrú skúsenosť. Umelo vytváraný časový tlak, nejasné poplatky či automaticky pridané platené služby môžu zákazníka zneistiť. Naopak, jasná ponuka a pohodlný nákup sú spôsobom, ako nadobudnutý vzťah rozvíjať aj počas zľavovej sezóny,“ uzatvoril Benatzky.