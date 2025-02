Odborník: Zmeny EK oslobodia od povinnosti dávať ESG report 80% firiem

Bratislava 27. februára (TASR) - Návrh Európskej komisie (EK) na zjednodušenie pravidiel pre podávanie správ o udržateľnosti (ESG report) by od tejto povinnosti mal oslobodiť až 80 % firiem, ktorých sa vykazovanie týka. Podľa nových pravidiel budú mať povinnosť pripravovať ESG reporty len spoločnosti s viac ako 1000 zamestnancami a obratom 450 miliónov eur. Zároveň sa táto povinnosť posúva o dva roky na rok 2028. Vo štvrtok to uviedol audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton Filip Tichý.



"Európsky trh je v porovnaní s Amerikou a Áziou preregulovaný a má problém s klesajúcou konkurencieschopnosťou, preto je znižovanie regulácie napríklad aj v oblasti udržateľnosti všeobecne pozitívny krok. Podľa návrhu by sa mal na európskej úrovni o 80 % zredukovať počet firiem, ktorých sa povinné vykazovanie týka," uviedol Tichý. Dodal, že keďže na Slovensku sú rádovo menšie firmy, úľava od povinného vykazovania sa dotkne ešte výrazne väčšieho percenta. Aktuálne sa povinnosť podávať ESG reporty týka spoločností s viac ako 250 zamestnancami a obratom 40 miliónov eur.



Firmy sa však po zvyšok tohto roka ocitnú v neistote. Nevedia totiž, či majú pokračovať v rozbehnutých vysokých investíciách do prípravy povinného reportingu. Kým Európskou radou by návrh mohol prejsť relatívne jednoducho, Európsky parlament môže podľa Tichého návrh zmeniť alebo schvaľovane pozdržať. Bude tiež veľmi dôležité, či a aké vykonávacie a delegované akty k návrhu EK priebežne vydá. Nasledovať bude ďalší legislatívny proces na národnej úrovni, až následne zmeny nadobudnú platnosť pre slovenské firmy.



Tento krok je súčasťou širšej iniciatívy Európskej komisie na zníženie administratívnej záťaže pre podniky a posilnenie ich konkurencieschopnosti na globálnom trhu. Okrem zmeny v počte povinných subjektov návrh umožňuje malým a stredným podnikom odmietnuť poskytnutie údajov potrebných pre reportovanie väčších spoločností. Návrh tiež odkladá začiatok platnosti smernice o náležitej starostlivosti v oblasti udržateľnosti podnikov (CSDDD) na polovicu roka 2028 a znižuje frekvenciu hodnotení dodávateľských reťazcov z ročných na päťročné. Cieľom zmien má byť vyššia konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.



"Európska komisia nabáda firmy, aby ušetrené peniaze použili na investície do rastu a inovácií. Je zásadné, či firmy túto výzvu vypočujú a takto uvoľnené zdroje zainvestujú. To, či je regulácie viac alebo menej, samo o sebe konkurencieschopnosť zásadne neovplyvňuje. Investície do modernizácie s rastovým potenciálom však áno," dodal Tichý.