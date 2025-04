Odborník: Zmeny počasia prajú vlhkosti v múroch

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vlhkosť, nedostatočné vetranie, chyby v tepelnej izolácii a premenlivé počasie typické pre jarné a jesenné mesiace. To sú hlavné faktory, ktoré vedú k vlhkým múrom a plesniam v obydliach. Ak je na stenách viditeľná pleseň, ide už o posledné štádium problému, ktorému predchádzalo obdobie, keď pleseň bola prítomná a jej spóry sa nachádzali v ovzduší. Upozornil na to odborník na zateplenie a izolácie Lukáš Kmenta zo spoločnosti HBS.



„Zvyčajne ide o dlhodobejší proces prenikania vlhkosti do stavebnej konštrukcie, ktorý sa typicky prejavuje na jar a na jeseň, keď dochádza k výkyvom teplôt a vzniku kondenzátu v dôsledku prítomnosti zvýšenej vlhkosti v konštrukcii. Typickým prejavom je vlhnutie časti konštrukcie stavby a v konečnom dôsledku tvorba plesní,“ vysvetlil Kmenta.



Situácia je však podľa jeho slov riešiteľná, aj keď je potrebné upustiť od svojpomocného odstraňovania dôsledkov. „Zistiť príčinu vzlínajúcej sa vlhkosti je náročné, pretože pod povrch nevidíme a navyše je bežné, že príčina môže byť inde než pozorovateľný dôsledok. Izoláciu vzlínajúcej sa vlhkosti by som preto odporúčal riešiť systémovo. Pri lokálnej oprave je riziko, že sa vlhkosť prejaví nabudúce o kus ďalej,“ skonštatoval odborník.



V prípade starších domov môže byť príčinou vlhnutia múrov neexistujúca hydroizolácia, zastarané alebo nesprávne použité stavebné materiály a postupy, ale aj zmena hladiny spodnej vody. Vtedy by sa mala oprava zvyčajne riešiť obnažením základov a dorobením dodatočnej zvislej aj vodorovnej hydroizolácie. Dôležité je tiež urobiť správny odvod zemskej vlhkosti pomocou drenáží.



Dobrý odborník na sanáciu vlhkých múrov by mal podľa Kmeta najskôr zmerať vlhkosť muriva, termokamerou skontrolovať tepelné mosty, nastavenie okien a navrhnúť riešenie, ako stavbu zaizolovať tak, aby do nej viac vlhkosť neprenikala. Ďalším krokom je odstránenie vlhkosti z múrov. Keď sú múry suché a opravené, môže sa vykonať zateplenie strechy, obvodových múrov a podláh na spodnom podlaží. V prípade už zatepleného domu treba vyriešiť vzniknuté nežiaduce tepelné mosty.