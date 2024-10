Odborník:Aj niekoľko rokov pred dôchodkom je vhodné úspory zhodnocovať

Bratislava 3. októbra (TASR) - Zhodnocovanie svojich úspor by mali zvážiť aj ľudia, ktorým do dôchodku zostáva tri až päť rokov. Pokiaľ by totiž svoje peniaze nechali na bankovom účte, pri priemernej ročnej inflácii tri % by prišli o 14 % ich hodnoty. Upozornil na to Marek Sokol zo spoločnosti Universal maklérsky dom.



"Vyššia inflácia by znamenala ešte väčší pokles hodnoty našich vložených peňazí. Aj z tohto dôvodu odporúčame napríklad pri päťročnom horizonte vložiť peniaze, aj keď len do konzervatívneho investičného nástroja," radí Sokol.



V krátkodobom horizonte, teda len pár rokov do odchodu na dôchodok, odporúča odborník zvoliť investíciu s nižšou mierou rizika, aby ste sa vyhli prípadným vyšším poklesom, ktoré by mohli ovplyvniť váš majetok. "Ak by došlo k poklesu na trhu, napríklad ku koncu investičného horizontu, mohlo by sa stať, že by klient vyberal svoj majetok so stratou, nakoľko už by nebol dostatok času na využitie následných rastov," vysvetľuje. Aj preto je podľa neho veľmi dôležité každému klientovi nastaviť portfólio individuálne podľa jeho potrieb, profilu, a tiež investičného horizontu.



Hoci rizikové aktíva umožňujú vyššie zhodnotenie peňazí, odborník ich neodporúča. "Jednoznačne neodporúčame investície do vysoko rizikových aktív, akými môžu byť napríklad kryptomeny, pri ktorých, niekedy aj behom jedného dňa, môže investor prísť o takmer celý svoj majetok. Samozrejme, pre určitú skupinu investorov je toto aktívum práve z dôvodu vysokej volatility zaujímavé, avšak našim cieľom je klientov majetok dlhodobo budovať a chrániť," zdôraznil Sokol.



Často kladenou otázkou tak tiež je, či takto nasporené peniaze vybrať naraz, postupne, alebo ďalej zhodnocovať? Podľa odborníka veľmi záleží na tom, aký je účel investovaných peňazí. "Pokiaľ nepotrebuje takýto investor svoje peniaze hneď, napríklad na kúpu chaty, prípadne na kúpu auta, či iných finančne nákladnejších vecí, odporúčam peniaze ponechať zainvestované, aj keď len v konzervatívnom portfóliu, aby sa naďalej zhodnocovali," odporúča. Dodal, že popri tom však môže z týchto peňazí pravidelne poberať určitú sumu mesačne, čím si dokáže spríjemniť svoj dôchodok.