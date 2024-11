Odborník:Dve tretiny Slovákov majú zle nastavenú poistnú zmluvu majetk

Bratislava 10. novembra (TASR) - Dve tretiny Slovákov, ktorí si poistili nehnuteľnosť alebo domácnosť, nemajú správne nastavenú, prípadne aktualizovanú poistnú zmluvu. Kvôli nesprávne nastavenému poistnému krytiu môžu ľudia prísť aj o tisícky eur. Poistenie nastavené v minulosti nemusí chrániť dom či majetok rovnako dobre aj v súčasnosti, upozornil na to Vladimír Cvik z portálu Superpoistenie.sk.



"Poistné sumy by mali odrážať reálnu hodnotu nehnuteľnosti a všetkých vecí, aby v prípade škody mohla byť zabezpečená ich plná obnova," uviedol Cvik. Doplnil, že nesprávne nastavenie zmluvy môže v prípade škody znamenať, že poistné plnenie nebude dostatočné na pokrytie nákladov na opravy alebo znovunadobudnutie zničených vecí. Poisteniu bývania či vlastného majetku by mali ľudia podľa neho venovať adekvátnu pozornosť.



Cvik zdôraznil, že častým problémom pri nedostatočnom poistení nehnuteľnosti či domácnosti je aj to, že ľudia majú nízke poistné sumy, teda podpoistenie, pričom chcú ušetriť alebo predpokladajú, že im nehrozia žiadne majetkové ani živelné riziká.



"Podpoistenie znamená, že poistná suma neodráža skutočnú hodnotu nehnuteľnosti alebo skutočnú hodnotu súboru vecí a vybavenia domácnosti, čo spôsobí, že v prípade vzniku škody nemôžeme očakávať 100-percentné poistné plnenie na ich obnovu či opätovnú kúpu vecí. Poisťovňa pri výpočte výšky poistného plnenia zohľadní koeficient podpoistenia a poskytne plnenie zodpovedajúce tomuto pomeru," vysvetlil Cvik.



Spresnil, že jedným z riešení je automatická funkcia úpravy poistnej sumy, ktorá odráža dynamiku rastu cien a situáciu na trhu. Zároveň tiež chráni pred vznikom podpoistenia. Ďalej to môže byť aj pravidelná aktualizácia parametrov a poistných limitov, a to každé dva až tri roky.



Zo štatistiky portálu vyplynulo, že priemerné komplexné poistenie bytu v sume 150.000 eur a domácnosti v hodnote 25.000 stojí na Slovensku okolo 110 eur, čo je menej ako priemerné povinné zmluvné poistenie a menej ako desať eur mesačne. Rodinný dom s poistnými sumami 300.000 eur za nehnuteľnosť a 30.000 za domácnosť je možné podľa Cvika poistiť v priemere za 180 eur, čo je 15 eur na mesiac.



Slováci majú podľa údajov portálu tiež menší záujem o poistenie domácnosti, veľká časť z nich si poistí len nehnuteľnosť. Iba polovica slovenských domácností má poistené bývanie, pričom v porovnaní s Českom po povodniach miera poistenia majetku vzrástla na 65 %, v západných krajinách Európy ho majú až tri štvrtiny ľudí. Cvik dodal, že v čase prírodných katastrof sa počet uzatvorených zmlúv zvyšuje troj až päťnásobne v porovnaní s bežným obdobím.