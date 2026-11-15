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Odborník:O logistike slovenských automobiliek sa rozhoduje pred rampou
Nedostatok vodičov sa nedá vyriešiť rýchlo.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovensko je v európskej logistike výnimočný prípad. Ide o malú krajinu, v ktorej pôsobia štyri automobilky, piata je pred spustením sériovej výroby, pričom výroba si nemôže dovoliť ani hodinový výpadok. Pri takej koncentrácii výroby sa kapacita nestráca na diaľnici, ale pred bránami závodov a skladov. Kamión, ktorý čaká niekoľko hodín na vykládku, v ten deň nestihne ďalšiu nakládku, upozornil Tamás Domonkos, generálny riaditeľ spoločnosti TrucksOnTheMap, ktorá prevádzkuje platformu na riadenie celovozových prepráv.
Nedostatok vodičov sa nedá vyriešiť rýchlo. Podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy v Európe chýba viac ako pol milióna vodičov nákladných vozidiel a ďalšie státisíce odídu do roku 2030 do dôchodku. „Preto má zmysel začať tým, čo firmy ovplyvniť môžu - časovými oknami na rampách, zdieľaním predpokladaného času príchodu a jasnými pravidlami o tom, kto platí za čakanie. Je to lacnejšie než hľadať vodičov, ktorí na trhu nie sú,“ uviedol Domonkos.
V súvislosti s elektronickými údajmi o nákladnej doprave podotkol, že 9. júl 2027 nie je deň, keď papierové doklady prestanú platiť. Odvtedy musia príslušné orgány v celej Európskej únii akceptovať údaje sprístupnené elektronicky cez certifikované platformy. Pre dopravcu je to možnosť, nie povinnosť. Firmy, ktoré si urobia poriadok v údajoch o prepravách, budú mať pri kontrolách menej práce.
„Ďalším problémom sú falošní dopravcovia. Na dopravných burzách sa obchoduje rýchlo a práve rýchlosť podvodníkom vyhovuje. Odosielateľom odporúčam overovať nielen firmu, ale aj konkrétnu osobu a konkrétnu prepravu - kto dáva pokyny, z akej domény píše a na aký účet má ísť platba,“ poznamenal generálny riaditeľ TrucksOnTheMap. Ak podľa neho zmizne kamión s dielmi, automobilka nerieši len škodu na tovare, ale aj to, čím ho na linke nahradí.
Slovenský automobilový priemysel má podľa odhadov Zväzu automobilového priemyslu SR pred sebou roky s výrobou nad milión vozidiel ročne. „Či bude plynulá, závisí aj od spolupráce odosielateľov, dopravcov a príjemcov na posledných sto metroch pred rampou,“ dodal Domonkos.
Nedostatok vodičov sa nedá vyriešiť rýchlo. Podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy v Európe chýba viac ako pol milióna vodičov nákladných vozidiel a ďalšie státisíce odídu do roku 2030 do dôchodku. „Preto má zmysel začať tým, čo firmy ovplyvniť môžu - časovými oknami na rampách, zdieľaním predpokladaného času príchodu a jasnými pravidlami o tom, kto platí za čakanie. Je to lacnejšie než hľadať vodičov, ktorí na trhu nie sú,“ uviedol Domonkos.
V súvislosti s elektronickými údajmi o nákladnej doprave podotkol, že 9. júl 2027 nie je deň, keď papierové doklady prestanú platiť. Odvtedy musia príslušné orgány v celej Európskej únii akceptovať údaje sprístupnené elektronicky cez certifikované platformy. Pre dopravcu je to možnosť, nie povinnosť. Firmy, ktoré si urobia poriadok v údajoch o prepravách, budú mať pri kontrolách menej práce.
„Ďalším problémom sú falošní dopravcovia. Na dopravných burzách sa obchoduje rýchlo a práve rýchlosť podvodníkom vyhovuje. Odosielateľom odporúčam overovať nielen firmu, ale aj konkrétnu osobu a konkrétnu prepravu - kto dáva pokyny, z akej domény píše a na aký účet má ísť platba,“ poznamenal generálny riaditeľ TrucksOnTheMap. Ak podľa neho zmizne kamión s dielmi, automobilka nerieši len škodu na tovare, ale aj to, čím ho na linke nahradí.
Slovenský automobilový priemysel má podľa odhadov Zväzu automobilového priemyslu SR pred sebou roky s výrobou nad milión vozidiel ročne. „Či bude plynulá, závisí aj od spolupráce odosielateľov, dopravcov a príjemcov na posledných sto metroch pred rampou,“ dodal Domonkos.