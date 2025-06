Odborník: Vlani hlásili 1178 kybernetických incidentov

Bratislava 4. júna (TASR) - Vlani bolo nahlásených celkovo 1178 kybernetických incidentov, čo je o 204 viac ako v roku 2023. Najväčší počet incidentov hlásila verejná správa, a to 703, čo predstavuje medziročný nárast o 47 %. Najvýraznejšie zvýšenie bolo zaznamenané v oblasti zdravotníctva, konkrétne o 135 %, pričom nahlásených bolo 61 incidentov. V stredu to na podujatí Jarná ITAPA povedal Jaroslav Ďurovka z Národného centra kybernetickej bezpečnosti.



V prípade incidentov spojených s phishingom, teda podvodným pokusom, ako získať od užívateľa citlivé osobné údaje, to bolo 660 hlásení a medziročné zvýšenie o osem percent. Naopak, počet závažných hlásení nerastie, keďže slovenské inštitúcie podľa Ďurovku neklasifikujú mnohé incidenty ako závažné.



Na podujatí vystúpil aj odborník z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Daňko, ktorý priblížil, že rezort buduje v súčasnosti Centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti (SOC). Zabezpečiť má kybernetickú bezpečnosť a ochranu všetkých organizácií patriacich pod rezort práce a znížiť, respektíve predísť nákladom na riešenie kybernetických incidentov.



„Pustili sme sa do tohto projektu ešte počas minulého roka, zapojili sme sa do výzvy z plánu obnovy. Počas minulého roka sme podpísali zmluvu z Nenávratného finančného príspevku (NFP), hneď sme začali pripravovať obstarávanie na potrebné nástroje a technológie, ktoré sme si v rámci projektu zadefinovali,“ dodal Daňko s tým, že aktuálne je rezort pripravený nastavovať nástroje a implementovať ich čo najskôr do praxe. Zámerom projektu je sledovať a detegovať škodlivé aktivity, analyzovať potenciálne hrozby, riešiť incidenty včas, aby sa predišlo problémom, ale aj zvyšovať povedomie o tejto oblasti.