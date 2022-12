Odbornú skúšku patentového zástupcu má byť možné realizovať on-line

Bratislava 8. decembra (TASR) - Odbornú skúšku patentového zástupcu by malo byť možné realizovať dištančnou on-line formou. Vyplýva to z novely zákona o patentových zástupcoch, ktorú plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunulo do druhého čítania.



Návrh poukazuje na to, že právna úprava odbornej skúšky patentového zástupcu predpokladá vykonanie skúšky prezenčnou formou na Úrade priemyselného vlastníctva SR, čo sa v pandemickej situácii ukázalo ako problematické. "Skúšky patentových zástupcov museli byť z dôvodu pandemických opatrení opakovane odkladané, čo znemožňovalo uchádzačom o výkon činnosti patentového zástupcu prístup k výkonu povolania," konštatuje sa v doložke vplyvov k návrhu.



Cieľom návrhu zákona je modernizácia právnej úpravy v oblasti priemyselného vlastníctva a jej prispôsobenie súčasným spoločenským podmienkam a moderným trendom v správnych konaniach.



Účinnosť zákona sa navrhuje vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a zabezpečenie primeranej legisvakancie od 1. marca 2023.